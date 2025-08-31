Spar Guerra del Río vence al Pueblo Guanche y habrá desempate por el Campeonato Aguas de Teror

El Campeonato Aguas de Teror 2025 vivió este fin de semana un desenlace cargado de emoción. El SPAR Guerra del Río, patroneado por Gary Chocho, derrotó al Hospital La Paloma Pueblo Guanche de Óliver Bravo de Laguna en una regata muy exigente, marcada por rachas de viento de hasta 17 nudos (dirección 340º). El Guanche sufrió una incidencia clave al anegarse su bote tras una fuerte racha, lo que le hizo perder un tiempo determinante.

El Guerra del Río navegó en solitario desde ese momento, completando el recorrido en 1:03:24, mientras que el Guanche firmó 1:10:20. Con este resultado, ambos equipos cierran la fase regular con 34 puntos (11 victorias y 1 derrota cada uno), lo que obliga a una pega de desempate por el título.

Villa de Agüimes se mete en la pelea por el podio

La jornada también dejó grandes resultados en otras pegas. El Villa de Agüimes Ybarra, de Abimael Hidalgo, superó con claridad al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes con un tiempo de 1:06:56 frente a 1:14:52. Esta victoria mantiene vivo su sueño de alcanzar el tercer cajón del podio, que se decidirá en una regata de desempate junto a Portuarios Puertos de Las Palmas y el Villa de Teror Colegio de Gestores Administrativos, todos empatados a 30 puntos.

Por su parte, el DISA Roque Nublo ULPGC de Daniel Rodríguez venció al Porteño Sisocan Sabor a Gloria, logrando una diferencia de más de tres minutos (1:05:00 frente a 1:08:13) y asegurando la novena plaza final.

Máxima igualdad en la clasificación final

Otra de las grandes emociones de la jornada estuvo en la ajustada victoria del Minerva Idamar Atlantic de Israel Cabrera sobre el Chacalote Comercial SanRob (1:07:25 contra 1:08:25). Con este resultado, el Minerva asegura la sexta plaza con 26 puntos, mientras que Chacalote y Viajes Insular Unión Arenales quedan empatados en la séptima posición con 24 puntos.

La clasificación la cierran el Porteño Sabor a Gloria (18 puntos), el Unión San Cristóbal (16), el Poeta Tomás Morales Clipper (10) y el Tara del Mar Autoridad Portuaria, ambos ya retirados.

El Campeonato Aguas de Teror aún no ha bajado el telón. La pega de desempate por el título y la que decidirá el tercer puesto prometen ser vibrantes, mientras que el próximo 13 de septiembre se celebrará la final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, antes del cierre definitivo de una temporada histórica para la Vela Latina Canaria.