Los grancanarios Bentahor Espino y Raquel Eugenio se proclaman campeones de España de pádel

Los jugadores grancanarios Bentahor Espino, dentro de la categoría cadete, y Raquel Eugenio, en la júnior, se proclamaron campeones de España de pádel. Ambos hicieron historia, pues se erigieron en los primeros canarios en conquistar un entorchado nacional de pádel. Este hito se produjo durante el Campeonato de España de Menores celebrado en el Club Deportivo Somontes de Madrid, que finalizaba el pasado domingo.

Ambos deportistas se entrenan en el Club La Calzada bajo la supervisión de los entrenadores Manu Navarro, Ethan González y Joel Fernández. Este éxito viene a refrendar el gran trabajo que realiza esta entidad con la cantera.

Bentahor Espino, formando pareja con el sevillano Iago Fuertes, partía como cabeza de serie numero dos en el cuadro final de cadetes. Este dúo cerraba el torneo con victorias en todos sus enfrentamientos. En primera ronda se imponía por un rotundo 6-0 y 6-1; en octavos, por 6-3 y 6-4; en cuartos por 6-3 y 7-5; y en semifinales por 6-1, 6-7 y 7-6. Ya en la gran final, el isleño y el andaluz derrotaban, después de un emocionante duelo ( 7-5 y 7-6), a la formación integrada por Hugo Estébanez y Aarón García.

Torneo femenino

Por lo que se refiere al torneo femenino, la grancanaria Raquel Eugenio, formando pareja con la tarraconense Andrea Ustero, conquistaban el título nacional femenino sin ser favoritas. En la primera jornada, ambas vencieron por 6-1 y 6-3; en octavos se imponían por un doble 6-1; en cuartos, por 6-2 y 6-0; y en las semifinales por 6-2 y 7-6. En el encuentro decisivo, la canaria y la catalana daban cuenta de la dupla Claudia Escacena-Sara Foguer por un doble 6-4.