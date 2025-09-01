La V LPA City Race abre inscripciones con modalidades inclusivas y la Carrera de la Mujer

La LPA City Race volverá a celebrarse este mes de septiembre, consolidándose, por quinto año consecutivo, como una de las pruebas deportivas de referencia en el calendario de la capital grancanaria. Entre el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, corredores y aficionadas y aficionados a la orientación tendrán la oportunidad de disfrutar de un recorrido que combina el entorno urbano con espacios del Campus Universitario de Tafira, además de una carrera larga prevista en la Plaza de Santa Ana.

La organización ha puesto especial atención en la actualización de los mapas, un elemento importante en este tipo de competiciones, para garantizar la calidad técnica y la seguridad de los recorridos. Además de la prueba clásica que se desarrollará por la ULPGC (donde participarán niños y familias), el evento contará nuevamente con las pruebas accesibles (para todas las edades y personas con movilidad reducida) y la ya consolidada Carrera de la Mujer, del programa del Consejo Superior de Deportes (CSD), fomentando así la participación inclusiva y la igualdad en el deporte.

Para el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, “la LPA City Race es una gran oportunidad para Turismo de Gran Canaria, ya que nos permite proyectar la imagen de una ciudad cosmopolita, moderna y accesible, que invita a hacer deporte”. En este sentido puso en valor que la prueba cuenta con “un atractivo añadido para turistas que buscan disfrutar de sus vacaciones mientras practican actividad física”.

Carla Campoamor, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, señaló por su parte que “esta es una carrera diferente en la que se combina el deporte y la orientación, para que las personas puedan disfrutar de nuestros entornos”, añadiendo que “esta es una manera clara para mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos y de quienes nos visitan”. “Por eso”, indica que “invitamos a la ciudadanía a inscribirse a esta carrera para vivir una nueva experiencia a través de la orientación”.

El director técnico de la LPA City Race, Ulises Ortíz, apuntó que “esta nueva edición vuelve a poner de manifiesto el entorno urbano, la accesibilidad y la participación de la mujer (dentro del programa Mujer y Deporte de la Federación Española de Orientación)”. Asimismo, recalcó que cualquier persona y familia puede participar “en los dos días de evento para pasar un buen rato y conocer un deporte nuevo”.

Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través de la página web oficial de Orientación Canarias (http://www.lpacityrace.com).

La LPA City Race está organizada por Orientación Canarias y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria; del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD); además en el evento colabora la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.