Yeremy Pino, baja en la selección española
Es la tercera baja que sufre De la Fuente en la lista de convocados tras Gavi, por molestias en la rodilla derecha, y Fabián, con un problema muscular
Yeremy Pino se suma a las bajas de Gavi y Fabián Torres para la disputa de los dos primeros partidos de España de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, que ha provocado que el seleccionador Luis de la Fuente llame a Jorge de Frutos.
Unas molestias en el tobillo derecho provocan que Yeremy Pino, nuevo jugador del Crystal Palace, se vea obligado a dejar la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol.
Es la tercera baja que sufre De la Fuente en la lista de convocados tras Gavi, por molestias en la rodilla derecha, y Fabián, con un problema muscular. El seleccionador español llamó a Aleix García, que completó con sus compañeros el entrenamiento del lunes en Las Rozas, y ha citado al delantero del Rayo Vallecano Jorge de Frutos.
Se convierte tras Jesús Rodríguez en el segundo jugador sin experiencia en la absoluta que es citado para los partidos ante Bulgaria, del jueves en Sofía, y en Turquía el domino.
