Abraham Ramos, presidente del CD San Isidro: «Los éxitos deportivos no llegan solo desde el campo»

¿Qué factores determinaron su postulación para la presidencia del CD San Isidro?

Un grupo de socios y socias con una fuerte implicación histórica en el CD San Isidro comenzaron meses atrás a plantear la posibilidad de que asumiera la presidencia. Consideraban que mi perfil, vinculado al mundo asociativo y con experiencia en gestión, podía aportar un impulso necesario en esta nueva etapa. Tras un tiempo de reflexión, entendí que era una oportunidad para contribuir a dinamizar la entidad, recuperando su papel en el ámbito cultural y social, así como seguir haciendo historia en un club con más de 90 años de vida. Mi motivación es clara: aportar mi grano de arena convencido de que el deporte mejora la calidad de vida, sobre todo en la infancia y la juventud.

¿La renuncia de su predecesor en el cargo, José Antonio Vega, a los dos años del mandato no le frenó o le hizo dudar a la hora de aceptar el reto y convertirse en el 27º presidente del club labrador?

Cuando asumimos responsabilidades de este tipo, sabemos que debemos buscar un equilibrio entre la vida personal, laboral y lo que en el fondo es una vocación de servicio a la comunidad. El trabajo de José Antonio Vega en estos dos años ha sido formidable, y su decisión responde a su momento actual y a la necesidad de compatibilizar el club con otros aspectos de su vida. Creo que lo importante en un club como el San Isidro es que, más allá del cargo que ocupemos, todos sigamos implicados en mayor o menor medida. Esa debe ser la línea: trabajar desde la integración y con la convicción de que el club es un proyecto colectivo que trasciende a las personas que lo representan en cada etapa.

¿Cuál es la apuesta para la temporada que repite en Primera Regional con su estrenada presidencia? ¿Luchar por el ascenso?

Está claro que el ascenso es un objetivo deportivo que nos motiva y que motiva también a la afición y a los jugadores. Pero además de eso, queremos mejorar la formación, cuidar a nuestra afición para que el equipo se sienta arropado y reforzar el sentido de pertenencia. Lo fundamental es trabajar en varias líneas a la vez, porque los éxitos deportivos no llegan únicamente desde el terreno de juego, sino también desde la implicación de la gente que rodea al club. Esa combinación es la que puede llevarnos a vivir alegrías deportivas y, al mismo tiempo, consolidar un proyecto más fuerte y unido.

¿La vuelta del juvenil y el prebenjamín, de los que se prescindió en las dos últimas campañas, alimenta la confianza en el futuro?

Sin duda demuestra que estamos en una senda de recuperación y crecimiento. Además, este año contamos con una escuelita bastante fuerte, lo que significa que estamos poniendo las bases para recuperar la cantera desde sus inicios. Nuestro propósito es fortalecer esa base y sentar los cimientos para que cada vez más niños y jóvenes puedan encontrar en el San Isidro un espacio donde formarse y disfrutar del deporte. Este curso vamos a trabajar con fuerza en esa dirección, con el objetivo de que el club compita en el mayor número posible de categorías y consolide un proyecto formativo estable y duradero.

Con la incorporación de ambos, ¿cuántas fichas suma a día de hoy el CD San Isidro para afrontar la nueva etapa?

La incorporación de nuevas categorías hace que el número de fichas aumente de forma significativa. Ahora mismo estamos en ese proceso en el que se van cerrando fichas, incorporando jugadores y coordinando la integración de cada equipo, siempre con la idea de alcanzar el máximo que permita la federación por categoría. Más allá de la cifra exacta, lo relevante es que este crecimiento refleja el trabajo que se está realizando desde la coordinación deportiva y por cada uno de los entrenadores, tanto en la base como en el regional.

¿Su formación universitaria en la especialidad de Psicopedagogía tendrá alguna traducción práctica y alcance incluso en el ámbito puramente deportivo?

Uno puede separarse de lo que es su profesión y, en mi caso, de lo que considero una verdadera vocación de vida. Mi formación en Psicopedagogía me ha permitido comprender cómo las personas seguimos aprendiendo y adquiriendo destrezas a lo largo de toda la vida, y cómo factores como la motivación o los intereses personales influyen en ese proceso. Ese conocimiento es aplicable también en el ámbito deportivo, porque el deporte no exige únicamente esfuerzo físico, sino también acompañamiento, confianza y motivación.

¿El primer contacto con la realidad ante qué dificultades le colocan? ¿Estas son problemas comunes con otros clubes modestos como el suyo, que desafían el riesgo de desaparición?

Desde mi punto de vista, una de las principales dificultades tiene que ver con el momento social que vivimos. Hoy tendemos a una sociedad más individualista, donde cuesta pensar en lo comunitario. Esa es una realidad que también afecta a los clubes modestos. Por otro lado, una entidad con la historia del San Isidro cuenta con un patrimonio que necesita cuidados y puesta a punto. Mantener las instalaciones al día requiere inversión y muchas veces debemos equilibrar esas necesidades con las exigencias deportivas. Ahora bien, en ningún momento contemplamos la desaparición como una posibilidad: un club con 90 años de historia se merece prepararse para llegar a los 100 en las mejores condiciones, tanto deportivas como sociales.

¿Tiene argumentos para reclamar una mayor implicación de instituciones públicas (Gobierno regional, Cabildo de Gran Canaria, Federación y Ayuntamiento de Gáldar), y urgir ayudas al alza o la regulación de pesadas exigencias, hoy vigentes con pretextos excesivamente burocráticos?

Una de mis responsabilidades en el club es ser diplomático y leal con las instituciones. Eso no significa renunciar a demandar aquellas mejoras que, desde mi punto de vista, son de justicia. El papel que juega este club, y todos los que trabajan en la formación y en la promoción de hábitos de vida saludables en la infancia y la juventud, merece reconocimiento, esfuerzo y compromiso por parte de las administraciones. En este sentido, considero que los ayuntamientos deben asumir un papel fundamental, porque son quienes mejor conocen la realidad local y el valor social que históricamente han tenido los clubes. Por ello, es imprescindible garantizar instalaciones en buenas condiciones y reforzar el personal municipal que las atiende, para que las entidades podamos concentrarnos en lo esencial: la formación, los entrenamientos y el acompañamiento deportivo de los jugadores.