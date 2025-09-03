El Club de Ajedrez Fundación La Caja reverdece viejos laureles

Hablar del Club de Ajedrez Fundación La Caja es hacerlo de uno de los mejores clubes de España, que en su época dorada, dominó con mano de hierro el rey de los juegos conquistando en seis ocasiones el Campeonato de España en División de Honor (1973, 1976, 1977, 1978, 1988 y 1990) -la máxima categoría-, y en otras cuatro ocasiones se proclamó subcampeón. Además, en su palmarés ha logrado en tres ocasiones el título de campeón de España individual masculino -Ángel Fernández Fernández Fernández (1967), José Miguel Fraguela Gil (1975) y José García Padrón (1983)- y otros dos en la categoría femenina, en ambas ocasiones con Mari Pino García Padrón (1983).

Tras tres décadas alejados de la élite del ajedrez, el club reverdece viejos laureles con su reciente ascenso a la segunda categoría, la Primera División, tras dar la campanada en Linares, donde a pesar de acudir con un equipo joven y ocupando el quinto puesto en el ranking del Campeonato de España de Segunda División Sur por Equipos, dieron la campanada, proclamándose campeones y materializando su ascenso.

Alejandro Uzcátegui, uno de los jugadores de La Caja reconoce que la gesta de esta nueva generación dorada «ha sido impactante y todavía lo estamos asimilando, porque hemos acudido al campeonato con dos monitores canteranos del club, fichamos a una chica de Gáldar porque el equipo debía de contar al menos con una mujer -Carla Cristina Sosa Suárez- y el único fichaje estrella ha sido el Gran Maestro francés, Guillaume Lamard -un médico que reside en Niza- que siente nuestros colores como si hubiese aprendido a jugar al ajedrez en Gran Canaria». Raúl Pérez Guerra, Francisco Alvarado Ascanio y el jovencísimo de 14 años, David Blanco García Bajo, completaban la alineación de un equipo para la historia.

Recuerda su actual presidente, Juan José Sosa que tras la época de esplendor en los años 70, «el club siguió en los 80 siendo importante, aunque luego decayó, sus históricos fueron haciéndose mayores y siendo relevados, para en los 90 y en los 2000 comenzar a bajar su nivel». «Entramos en la directiva en 2023 y nos pusimos como objetivo volver a participar en los Campeonatos de España para que se volviera poco a poco a volver a hablar del club», reconoce el directivo isleño, que ahora recoge los frutos de la gestión de su directiva.

Ben Larsen, su mejor jugador

Si hay un nombre que refleja fielmente la grandeza del pasado del club isleño ese es sin duda para su presidente, el Gran Maestro danés Ben Larsen: «Vivió aquí durante un par de años. Para que se haga una idea era el tercer jugador más importante del mundo, la alternativa a Anatoli Karpov y Bobby Fischer, fue el único que pudo hacerles sombra a ellos dos. Estuvo en el club un par de años».

A su legado se suman el de grandes jugadores de la talla de José García Padrón, José Miguel Fragela, Ángel Fernández -responsable directo del boom de La Caja en 1967 al proclamarse campeón en ese año, siendo el espaldarazo que necesitaba el club para todo lo que llegó después-, Augusto Menvielle, Fernando Visier, Juan Pedro Domínguez, el chileno Iván Morovic o el peruano Julio Granda.

Con el ascenso conseguido, Sosa afronta la próxima temporada con los pies en el suelo: «El primer objetivo debe de ser la permanencia, somos conscientes que con nuestras limitaciones presupuestarias y después de tantos años no vamos a tener un equipo para ascender ya a División de Honor. Debemos de ir poco a poco, porque la intención es mantener al equipo y nos reforzaremos con algún jugador internacional, pero dando continuidad al proyecto».