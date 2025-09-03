La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote suspende todas sus regatas y culpa a Arrecife de sus problemas económicos

La vela latina, uno de los deportes náuticos más representativos del patrimonio cultural de Canarias, enfrenta una de sus mayores crisis en Lanzarote tras el anuncio de la suspensión de toda la actividad de la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina. A partir del 3 de septiembre, todas las regatas y eventos vinculados a la federación quedan pospuestos de manera indefinida, debido a la falta de recursos económicos provenientes del Ayuntamiento de Arrecife, ha anunciado este miércoles la federación en un comunicado.

El presidente de la Federación, Juan Pérez, ha explicado que la decisión responde a la complicada situación financiera que afronta la entidad tras la petición del consistorio capitalino de devolver parte significativa de la subvención otorgada en 2023. Además, se han sumado, según denuncian, continuas trabas administrativas en la presentación de nuevas solicitudes de ayuda o patrocinio, lo que ha agravado la posición de la Federación.

Pese a las reuniones mantenidas recientemente con la Concejalía de Deportes de Arrecife, desde la federación se pensó que el asunto estaba encauzado. Sin embargo, la situación no ha mejorado y, a fecha de septiembre, sigue sin resolverse, situación que desde la Federación consideran una clara falta de compromiso hacia la protección y desarrollo de una tradición centenaria.

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote suspende todos sus eventos y regatas a partir de este 3 de septiembre. / La Provincia

Efectos inmediatos en la Liga

La decisión tomada implica la suspensión inmediata de todas las competiciones y eventos programados, siendo la principal afectada la tercera jornada de la Liga Lanzarote La Isla Diferente de Barquillos de 5 Metros, prevista para el 7 de septiembre. Esta jornada, que contemplaba una doble regata en la bahía de Playa Blanca, queda aplazada sin una fecha definida, lo que supone un duro golpe para deportistas, patrones y amantes de la vela latina.

La suspensión afecta, además, a participantes, patrocinadores, organizadores y a toda la comunidad vinculada a este deporte, considerado patrimonio inmaterial y seña de identidad para muchas familias conejeras. En esta línea, la Federación ha transmitido disculpas públicas por los inconvenientes causados y ha reiterado su disposición a responder dudas o aportar más información a los colectivos implicados.

Petición de diálogo y soluciones

La Federación lanza un llamamiento a las administraciones y defiende que el apoyo institucional y la financiación pública son fundamentales para garantizar la continuidad de la vela latina, un deporte que forma parte de la historia y la cultura marítima insular. Instan a buscar vías de colaboración y entendimiento que permitan reanudar la actividad a la mayor brevedad posible.