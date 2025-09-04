La Federación de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote anuncia que las regatas volverán y quiere colaborar con Arrecife para arreglar la subvención

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote ha emitido un nuevo comunicado este jueves en el que pide disculpas públicas al Ayuntamiento de Arrecife y a todas las personas afectadas por el reciente anuncio de suspensión de su actividad y regatas, que se difundió en un contexto de tensión y preocupación por dificultades económicas, según admite la entidad.

El presidente de la Federación, Juan Pérez, explicó que el comunicado anterior, hecho público ayer miércoles, se elaboró en un momento de “enfado y preocupación” debido a la falta de liquidez provocada por problemas administrativos con la subvención de 25.000 euros correspondiente al ejercicio 2023, de los que 18.600 euros no han sido justificados de forma debida.

Pérez detalla que la ayuda fue tramitada por la anterior Junta Directiva, que presentó su justificación con incidencias que no fueron correctamente aclaradas.

Colaboración con el Ayuntamiento para resolver el expediente

La actual directiva afirma estar trabajando de manera inmediata con el Ayuntamiento de Arrecife para revisar el expediente de la subvención, aclarar los aspectos pendientes y garantizar la transparencia en la gestión de fondos públicos. La entidad reconoce que el mensaje inicial no fue la mejor forma de gestionar la situación y apuesta por recuperar la confianza de instituciones, clubes y aficionados.

Desde la Federación se insiste en que quienes integran el órgano directivo son ciudadanos voluntarios que han asumido esta responsabilidad “de forma altruista” con el único objetivo de mejorar y proteger este deporte tradicional canario. En este sentido, hacen un llamamiento al Ayuntamiento para que colabore activamente en la búsqueda de soluciones que permitan salvar la deuda y garantizar la continuidad de la actividad federativa.

La Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote suspende todos sus eventos y regatas a partir de este 3 de septiembre. / La Provincia

Compromiso con la vela latina

La Federación subraya su compromiso con la vela latina como parte del patrimonio cultural y deportivo de Lanzarote y del archipiélago canario. Aseguran que están trabajando para que las regatas puedan retomarse cuanto antes, y piden a los deportistas, clubes y aficionados su apoyo y comprensión durante este proceso de transición y renovación interna.