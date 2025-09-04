Pistoletazo de salida a la Tercera RFEF canaria más galáctica

Vuelve el fútbol con más acento insular. El grupo canario de la Tercera RFEF arranca mañana con una competición que promete una bonita lucha tanto por subir de categoría como por la permanencia. Son varios los proyectos que durante este verano han reforzado sus escuadras a conciencia con el objetivo de soñar, ya sea con el único puesto de ascenso directo que ofrece el torneo liguero o por las cuatro plazas de Playoffs que dan derecho a intentarlo por el camino largo. Todo ello, condicionado de forma evidente por la ausencia de dos de los sempiternos favoritos, Las Palmas Atlético y el CD Tenerife B, que disputarán esta campaña la Segunda RFEF.

En ese sentido, el telón de la temporada lo van a abrir dos equipos con metas distintas, pero que poseen suficiente entidad como para ser uno de los bombazos de la primera jornada. La UD Telde y el Arucas saltarán al césped del Pablo Hernández esta noche desde las 21.00 horas con la idea de dar un primer golpe certero sobre la mesa, cada uno mirando hacia sus propios destinos.

Por un lado, el cuadro teldense es uno de los recién ascendidos a esta Tercera RFEF después de muchos años alejados de ella. Entrenados por Cristian Lucano, que cumple su sexta temporada al frente del banquillo del Telde, parten como uno de los modestos de cara a este curso y la ilusión con la que inician el año futbolístico tiene como meta la salvación. En el otro lado de la moneda se encuentra el Arucas, cuya apuesta es total, muy cerca de lo que es el fútbol profesional ya que, incluso, están entrenando por las mañanas. Sus miras son muy altas y e intentar el ascenso entra dentro de sus planes. Además, cuentan con uno de los fichajes galácticos de la categoría como el de Aythami Artiles, quien tendrá que asumir el rol de jerarca absoluto de la zaga del conjunto aruquense.

Sin embargo, el principal favorito a ese ascenso directo es el Atlético Paso. Los palmeros presentan un proyecto potente en todos los sentidos, también en lo económico, y se han movido muy bien en los despachos para contratar a Jony Vega para la dirección deportiva y a Maxi Barrera para el puesto de entrenador. Después de descender el curso pasado, quieren que esto no suponga un paso atrás, sino un empujón para regresar con fuerza a una Segunda RFEF en la que navegaron con soltura durante dos años. Sin duda, la entidad presidida por William Nazco tienen una de las mejores plantillas de todo el grupo.

Otros de los candidatos a estar en la parte alta de la clasificación y pelear los Playoffs son el Mensajero, siempre favorito, el San Fernando y el San Mateo. El club del sur de Gran Canaria mantiene una línea continuista respecto a la última temporada tras quedarse a las puertas del ascenso hace apenas unos meses tras perder su eliminatoria ante el Girona B; Israel Quintana ejercerá de nuevo como técnico y suman en su plantel a futbolistas que aglomeran una amplia experiencia en categoría nacional. Mientras tanto, el Panadería Pulido San Mateo seguirá apostando por Yoni Oujo, ex del filial de Las Palmas, como preparador y hace apenas unos días anunciaron una de las incorporaciones gigantes del mercado veraniego con la llegada de Hernán Santana; estarán en la lucha seguro.

También adquieren relevancia en esa terna de escuadras destinadas a ocupar los puestos de privilegio el Tamaraceite, que ya la campaña anterior disputó los Playoffs de la mano de Iván Martín, el Lanzarote del recién aterrizado Ángel López o el Marino de Tenerife, que siempre cuenta con plantillas interesantes.

El vagón de media tabla y la permanencia

En cuanto al resto de contendientes, hay que destacar a Las Palmas C y el Tenerife C. Los amarillos han conformado un plantel de mucha calidad, aunque estarán a disposición de Las Palmas Atlético y eso les puede llegar a condicionar. Por otro lado, el segundo filial tinerfeño inicia esta temporada sin excesivas aspiraciones, pero con la idea de foguear el talento del que dispone. De ese modo, no se espera a priori que ninguno dé la sorpresa y aparezca compitiendo por estar arriba.

En esas posiciones de media tabla también debería estar un Unión Sur Yaiza que ha sufrido muchos cambios, pero que estará dirigido por uno de los clásicos de los banquillos canarios como Juan Antonio Machín, el entrenador con más partidos en Tercera. Asimismo, aparecen por ahí otros clubes como el San Miguel, que descendió por arrastre y recuperó la categoría tras la expulsión de la competición del Ibarra por impagos.

Por último, la permanencia la pugnarán, además del Telde, el Santa Brígida, el Herbania, el Real Unión, que se fusionó con el Santa Úrsula, el San Bartolomé de Lanzarote y un Tenisca que ha regresado a la categoría.

Lo cierto es que esta nueva edición de la Tercera RFEF va a contar con muchos alicientes para seguirla y estar pendiente. No solo por la cantidad de equipos que aspiran a lograr éxitos, sino también por el buen número de futbolistas autóctonos que van a pasearse por todos los campos del Archipiélago. Sin duda, va a ser una de las campañas más emocionantes de la historia.