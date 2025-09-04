La Ruta de Los Molinos consolida su éxito con 800 participantes inscritos

A poco más de un mes para la celebración de la novena edición de la Ruta de Los Molinos, la prueba deportiva más emblemática de Vega de San Mateo ha alcanzado una cifra histórica de 800 participantes inscritos, consolidándose como una de las carreras por montaña más importantes del calendario deportivo canario.

El gran interés mostrado por los corredores y corredoras se refleja en los porcentajes de ocupación de las diferentes modalidades: la distancia media agotó dorsales a principios de agosto, aunque mantiene activa la lista de espera para cubrir posibles vacantes; la distancia larga ha alcanzado el 80% de ocupación, mientras que la distancia corta registra un 70% de inscripciones.

El Ayuntamiento de Vega de San Mateo promueve un año más una carrera única que transcurre por algunos de los mayores tesoros naturales de la isla, ofreciendo un exigente recorrido que asciende hacia la cumbre de Gran Canaria por Los Manantiales, la Cruz de Los Llanos, Degollada del Salado y el Alto del Pozo hasta llegar al Pico de Las Nieves. Desde ahí se descenderá a través de la Degollada de La Abejerilla y la Hoya del Gamonal.

Tres distancias y categorías de formación

La prueba, que se celebrará el próximo 11 de octubre, presenta este año tres recorridos de 7, 12 y 26 kilómetros diseñados para adaptarse a todas las edades y niveles, garantizando que tanto corredores experimentados como principiantes puedan vivir una experiencia inolvidable en el corazón de la isla. Además, la Ruta de Los Molinos fomenta el deporte de montaña entre los más jóvenes con la inclusión de las categorías de formación juvenil (distancia media), cadete e infantil (distancia corta).

La élite canaria del trail running también se dará cita en el municipio veguero. Algunos de los nombres confirmados hasta el momento son los de Lorena Padrón, vigente ganadora de los 26K de Entre Cortijos 2025 y de la reciente Aguas de Teror Trail en su distancia de 22K; Octavio León, vencedor en los 6K de Artenara Trail; Tatiana Mújica, ganadora de la distancia media de Artenara Trail y segunda clasificada en los 26K de Entre Cortijos; Dunia Cruz, que firmó un reciente top 25 en los 51K de Val d'Aran by UTMB y un quinto puesto en los 17K de la Circular de Tejeda; o la joven corredora grancanaria Anselma Lima.

El éxito de participación de esta edición demuestra el creciente prestigio de la Ruta de Los Molinos en el panorama deportivo regional, atrayendo a corredores no solo de Gran Canaria, sino de todo el archipiélago canario.

Las inscripciones para las modalidades que aún disponen de plazas abiertas; pueden formalizarse a través de la web de Arista Eventos: www.aristaeventos.es

Ruta de Los Molinos es una prueba promovida por el Ilustre Ayuntamiento de la Vega de San Mateo, organizada por Arista Eventos y con el patrocinio de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.