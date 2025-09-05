Javier Padrón agranda la leyenda canaria en los Premios Nacionales de Vela

Cuando este sábado el regatista Javier Padrón Torrent suba al escenario del Monte Real Club de Yates de Baiona (Pontevedra) para recibir el Premio Nacional de Vela Terras Gauda como mejor patrón de monotipos de la temporada será la vez número 16 -al menos- que la vela canaria accede al palmarés del prestigioso galardón otorgado en las Rías Baixas.

Fernando León Boissier es el canario más premiado, pero la lista es amplia e incluye al Gobierno de Canarias, que lo recibió a través de su Consejería de Turismo a finales de los 90.

León, medallista olímpico, ha recibido premios nacionales de vela los años 1996 (al regatista olímpico del año); 1998 (al regatista preolímpico del año); 2005 (al patrón del año) y en 2023 a la mejor carrera deportiva, según consta en las placas conmemorativas colgadas en las paredes del club que otorga los reconocimientos desde 1992.

Tanto Javier Padrón como Fernando León pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria, la entidad deportiva canaria que mayor número de deportistas aporta al historial de estos Premios Nacionales Terras Gauda.

Del mismo club son Luis Doreste, que lo recibe en 1999 como mejor regatista preolímpico, y Patricia Cantero, mejor equipo olímpico en 2018 junto a la catalana Silvia Mas.

Formados también en el RCNGC figuran: José Luis Doreste, patrón del 'Banco Espírito Santo', que fue barco del año del grupo A en 2000; y Luis Martínez Doreste con el 'Estrella Damm', mejor ORC de 2019.

El lanzaroteño Rayco Tabares, del RCN de Arrecife, figura en dos ocasiones en el cuadro de honor: en 2016 como mejor patrón y en 2018 con el 'Princesa Yaiza', que fue el mejor monotipo del año.

La grancanaria Tara Pacheco, del Club de Regatas del Suroeste (Mogán), fue premio al mejor equipo olímpico junto a Fernando Echávarri en 2017. Tara compitió junto al regatista cántabro en los JJOO de Río 2016 en la clase Nacra 17.

Lanzarote aporta además dos premios colectivos: al mejor club de 2007 al Club de Mar Puerto Calero, y al mejor equipo de regatas de 2008 al Islas Canarias -Puerto Calero GP42 -RC44- Match Race.

A lo largo de la historia de los premios destaca el reconocimiento a la mejor institución concedido en 1997 a la Consejería de Turismo y Transporte del Gobierno de Canarias, de la que entonces era titular el nacionalista Lorenzo Olarte Cúllen (1932-2024), cargo que compaginó en aquella legislatura con el de vicepresidente del Gobierno que presidía Manuel Hermoso Rojas (1935-2025).

La cifra puede ser aún mayor, ya que solo se ha tenido en cuenta los nombres de regatistas e instituciones canarias citadas de manera explícita en las placas que conmemoran cada entrega de premios desde 1992, colgadas en las paredes del club gallego.

Así, para Javier Padrón, este reconocimiento de 2025 sería su segundo galardón ya que en 2024 el premio al mejor monotipo fue para el 'EurofritsAviko NeWindFoods', del que es patrón. En 2017, el mejor barco ORC fue el 'Maserati', liderado por Fernando León, aunque no se le nombra. Y en más de una ocasión se reconoce al Spain Sail GP Team, del que forman parte los canarios Joel Rodríguez y Andrés Barrio (este último más recientemente).