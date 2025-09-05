Mimi Peláez, director deportivo del Heidelberg Volkswagen sobre la marcha por sorpresa de Ana Escamilla: "Nos informó de su decisión por videollamada"

El regreso al máximo nivel de Ana Escamilla se debe en gran parte a la apuesta del Heidelberg Volkswagen que puso todos sus medios a disposición de la receptora almeriense, clave en el primer triunfo de la selección española en un Mundial de voleibol femenino, sin embargo, una gran oferta económica y deportiva del voleibol turco ha pesado más en su balanza que el aspecto humano de la confianza depositada en ella por la directiva del campeón de la Liga Iberdrola.

Sorprendía el pasado viernes Ana Escamilla con su decisión unilateral de abandonar la disciplina del Heidelberg Volkswagen para fichar por el noveno clasificado de la Liga turca, el Bahçelievier Belediyespor, después de todo el esfuerzo invertido por la entidad colegial en la recuperación de una lesión que la había obligado a estar retirada del voleibol los dos años anteriores, dejándoles tirados con la pretemporada ya comenzada, ¿cómo han recibido la noticia en el seno del club?

Debemos distinguir, por un lado, el aspecto deportivo de la jugadora, que es muy habitual, al llegarle una oferta que podía darse antes de comenzar la liga o incluso con la competición empezada, como pasa en todos los deportes, que económicamente es mucho mayor y de una liga más fuerte y es normal que sea atractiva para la deportista y que se vea tentada a aceptarla, porque así es la vida y el deportivo. Pero en el caso de Ana Escamilla, se dan unas peculiaridades muy importantes. Desde el punto de vista del club, la parte emocional y de honestidad para con nosotros después de las circunstancias tan especiales que se produjeron para que ella hace un año, cuando no estaba jugando al voleibol y cabía la posibilidad de que no pudiera volver a jugar nunca más, a pasar ahora a que le llegue una oferta de este tipo, evidentemente, gran parte se debe a su esfuerzo personal de trabajo y tenacidad para lograrlo, pero hay una parte importante que la ha hecho posible el CD Heidelberg. Evidentemente, una persona que desde afuera no conozca a fondo el caso puede considerar su decisión normal al verse durante el Mundial su potencial de una liga más potente que la española, pero creemos que esta decisión la podía haber tomado perfectamente en enero y haber aguantado aquí su segundo año, porque ofertas le iban a llegar. Aunque es cierto que no se va a uno de los primeros espadas de Turquía, parece ser que será un paso intermedio hacia un equipo fuerte de allí que quiere verla jugando no en España sino en su competición.

¿Cómo fue esa evolución desde su fichaje hasta esta salida inesperada?

Hay unos condicionantes en su caso porque es ella la que en su momento vino a nosotros y nos pidió que al encontrar una posible solución médica a su problema, que si decidía operarse si podía recuperarse con nosotros. Hicimos una apuesta por ella y ella la hizo por nosotros. La empezamos a pagar sin entrenar, un sueldo para que ella pudiera vivir aquí, le pusimos un piso y comida, y tanto nuestros fisios como el Centro de Fisioterapia que tienen un coste, el preparador físico y los técnicos. Se firmó un primer contrato válido hasta después de la operación para ver si ella podía entrenar. Con el comienzo de los entrenamientos cambiaba el contrato, lo mismo que cuando comenzara a poder ser convocada con el equipo, subiendo progresivamente sus ingresos, con el condicionante de su fichaje por una segunda temporada (la presente) en la que pasaba a tener un contrato top dentro de la liga española, al entender que en su segundo año iba a tener un gran margen de mejora y de que pudiera ir con España al Mundial de Tailandia. Nosotros nos guardábamos la posibilidad de no hacer efectivo ese segundo año si creíamos por su salario alto que no se pudiera terminar de recuperar. Nosotros en mayo, a pesar de que el año pasado apenas jugó, confiábamos enormemente en ella y en que sería muy importante para nosotros. A finales de agosto nos comunicó que había recibido varias ofertas, al igual que ha podido recibirlas por ejemplo Lola Hernández o Patri Aranda, porque se ha hablado mucho de la selección española y sabíamos que eso podía llegar a pasar. En conversaciones personales, al hablar de la introducción de una cláusula de rescisión, ella nos comentó que 'yo sé como soy y pase lo que pase no voy a dejar de jugar aquí el año que viene'. En aquel momento, yo le dije que si le venía un equipo de una liga potente con mucho dinero que no tendríamos otro remedio que dejarla salir, pero ella respondió que no, porque sabía como era ella.

¿Se puso finalmente a pesar de ese compromiso verbal de la jugadora con el club una cláusula de rescisión?

Sí se puso, pero era una cláusula pensada para España, que si algún equipo español la quería fichar podían pillarse un poco el bolsillo, pero que podrían abonarla. Pero, para un equipo turco era calderilla.

¿Qué es lo que peor malestar ha generado en el seno del club?

Los tiempos. Somos un club que siempre quiere avanzar, dar pasitos hacia adelante cada año. Todo está yendo bien y muy rápido, pero queremos mejorar y no queremos ir por ejemplo a la Champions League solamente para cobrar la subvención, ni para pasear, sino competir lo mejor posible. Repetir lo del año pasado es complicado, pero intentaremos volver a disputar finales. Para nosotros es un palo, porque tenemos una buena plantilla, pero no es lo mismo, porque Ana era una piedra angular del equipo. La cuestión es que a día de hoy ella sigue siendo jugadora del Heidelberg, no hay nada firmado todavía y fue ayer cuando nos llegó un correo de su representante y, sin embargo, tanto ella como el club turco ya lo publicaron en sus respectivas redes sociales. Nosotros no hemos hecho declaraciones porque a día de hoy el contrato sigue en vigor. El documento de su representante está en manos de los abogados y mantendré una conversación con ella hoy por la mañana. Ella está velando por sus intereses y esto no quiere decir que tenga tampoco las puertas del club cerradas para siempre. Se ha equivocado en los tiempos y con estas publicaciones.

¿Consideran que ella estuvo presionada por sus agentes o por su futuro nuevo club?

A los equipos grandes les da igual lo que podamos pensar el resto de clubes. Ella nos dice que no sabía que el club lo había publicado y que cuando lo vio intentó explicarse en sus propias redes.

¿Cuándo ella les comunicó la situación les dio la opción de negociar o tenía ya la decisión de marcharse tomada?

Ella tenía la decisión tomada. Al principio de la conversación durante la videollamada se veía que a pesar de sus palabras iniciales la decisión la tenía totalmente tomada. Que una jugadora no quiera renovar es algo que está claro que siempre molesta, es como todo, cuando te dejan es lógico que te moleste, pero evidentemente estas circunstancias eran tan excepcionales que entendemos que la lectura es mucho más afectiva que deportiva. Además, hay ciertas cosas de las que no podemos contar, durante todo este proceso con Ana, porque la ayudamos muchísimo en todos los aspectos. Se han movido muchas cosas para poder ayudarla. En este club por encima de todos los contratos que podamos hacer están las personas y siempre damos más de lo que estipulan los contratos, y no me refiero sólo en lo económico, porque es una cuestión fundamental y por eso muchas jugadoras quieren venir, porque las tratamos y las cuidamos muy bien. Por eso cuando pasan estas cosas te duele más. Las jugadoras al final son nuestras mejores embajadoras y tampoco pretendemos retenerlas aquí para siempre.

¿En el plano deportivo en qué perfil están pasando para tapar ese agujero en la plantilla?

No hay margen. Nos estamos moviendo y no vamos a traer una jugadora que realmente no nos ayude, con eso no quiero decir que sea top ni como Ana, porque como ella no la vamos a encontrar en el mercado porque tiene un perfil difícil de encontrar por su talento. Es posible que hagamos un movimiento un poco raro o quedarnos parados de momento con lo que tenemos hasta que haya otras opciones en enero. No vamos a traer otra jugadora joven, porque para eso ya tenemos a Martina Bednarek y tampoco a ella la podemos cortar su proceso de adaptación. Buscamos un perfil más físico que el de Bea Novoa o Sulián Matienzo.

¿Hasta que punto les trastoca los planes la marcha de Escamilla teniendo en cuenta que ya la semana que viene comienzan a jugar los primeros amistosos en su torneo internacional?

Este año queríamos contar con una jugadora más para las puntas, en lo que son las receptoras y opuestas, porque todavía no podemos tener cuatro centrales. Preferimos no tener dos opuestas puras y que alguna receptora ayude en esa oposición. Nos trastoca ante cualquier incidencia, porque el año pasado no tuvimos ni un resfriado, pero eso es poco habitual y es difícil que vuelva a pasar. Si sólo jugáramos la liga española no sería tan grave, pero como nos clasifiquemos en octubre ante el Benfica para jugar la fase de grupos de la Champions vamos a estar un mes jugando sábado-miércoles y para ello necesitas preparar una plantilla para poder competir.

¿Cómo se ha tomado la noticia el resto de la plantilla?

Yo hablé con las jugadoras al día siguiente, y la mayoría de ellas ya lo sabían a pesar de estar Ana en Tailandia, que me lo comunicó el día anterior por la noche en una videollamada, antes del último partido. Como club, a la plantilla no le dimos nuestra opinión sobre su decisión, pero les dejamos claro que tenemos que rehacernos, adaptarnos y mirar para adelante. Se nos había quedado una plantilla espectacular, pero creo que las jugadoras se lo han tomado bien y entre todas hacer una más.