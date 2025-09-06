Ale Gemelo le regala tres puntos al Panadería Pulido

El Panadería Pulido remontó el gol inicial del Villa Santa Brígida para sumar sus primeros tres puntos del curso. Un arranque intenso permitió al conjunto satauteño adelantarse pronto gracias a un tanto en propia puerta, sin embargo, los de la Vega de San Mateo mejoraron paulatinamente y Ale Gemelo igualó en el ecuador del primer tiempo, culminando la remontada con un doblete en la recta final (2-1).

Salió con máxima intensidad el Santa Brígida, que a los dos minutos abrió el marcador tras un disparo desviado por Dani Godoy a su propia portería. Con el paso de los minutos, los de Yoni Oujo se sacudieron el dominio visitante y neutralizaron la situación sobre el campo. Así, en el ecuador de la primera parte, David Ramírez prolongó de cabeza un servicio en largo y Ale Gemelo lo aprovechó para plantarse en el área y cruzar a la red.

A raíz del empate, el Panadería Pulido se mostró más cómodo con el balón en su poder, aunque la ocasión más clara fue para el visitante Santi Chicha con un disparo solventado por una intervención de mérito de Gárate. En la réplica, Ale Gemelo disparó con el exterior, pero Jonay respondió bajo palos y el 1-1 se mantuvo al descanso.

Villa Santa Brígida / LP/DLP

Al regreso de vestuarios, Ale Gemelo y Santi Chicha volvieron a probar fortuna para sus respectivos equipos; más tarde, David Ramírez cabeceó a las manos de Jonay, quien pasada la hora de partido detuvo una pena máxima a Joel tras señalarse una infracción por mano dentro del área. Después, fue Sergio quien volvió a intentar la remontada, golpeando alto desde la frontal.

En el minuto 75, Jonay volvió a intervenir al desviar a córner el remate de Ale Gemelo a la media vuelta. En el saque de esquina, el propio atacante grancanario culminó su doblete y con ello la remontada al cabecear el centro de Toni Robaina. Tras ello, el Villa se volcó a por el empate, pero la zaga naranja se mantuvo segura para conservar el 2-1 sin excesivas complicaciones.

CF PANADERÍA PULIDO

Gárate; Ismael Pérez (Vitolo, 66'), Dani Godoy, Raúl Sosa (Toni Robaina, 66'), Sergio Martín, Ale Gemelo, Carlos Báez (Gabri, 83'), Hernán, David Ramírez (Lorenzo, 73'), Eleder (Azael, 66') y Joel.

UD VILLA SANTA BRÍGIDA

Jonay; Óliver, Víctor Pros, Santi Chicha (Kai, 60'), Camacho, Velasco, Zapico, Juanma (Yeremi, 86'), Ale Gil (Ramón, 16'), Barcia (Samuel, 60') y Eduardo (Joshua, 86').

ÁRBITRO

Keomar Miguel Nuez Umpiérrez. Amonestó por el lado local a Sergio Martín, Hernán y Gabri; y por el visitante a Camacho y Kai.

GOLES

0-1: (3') Dani Godoy, en propia puerta. 1-1: (24') Ale Gemelo. 2-1: (75') Ale Gemelo.

INCIDENCIAS

Municipal de San Mateo. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada. Unos 400 espectadores.