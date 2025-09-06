Ale Gemelo le regala tres puntos al Panadería Pulido
Un doblete del atacante grancanario sirvió al conjunto de La Vega de San Mateo para remontar el tanto inicial del Villa Santa Brígida
El Panadería Pulido remontó el gol inicial del Villa Santa Brígida para sumar sus primeros tres puntos del curso. Un arranque intenso permitió al conjunto satauteño adelantarse pronto gracias a un tanto en propia puerta, sin embargo, los de la Vega de San Mateo mejoraron paulatinamente y Ale Gemelo igualó en el ecuador del primer tiempo, culminando la remontada con un doblete en la recta final (2-1).
Salió con máxima intensidad el Santa Brígida, que a los dos minutos abrió el marcador tras un disparo desviado por Dani Godoy a su propia portería. Con el paso de los minutos, los de Yoni Oujo se sacudieron el dominio visitante y neutralizaron la situación sobre el campo. Así, en el ecuador de la primera parte, David Ramírez prolongó de cabeza un servicio en largo y Ale Gemelo lo aprovechó para plantarse en el área y cruzar a la red.
A raíz del empate, el Panadería Pulido se mostró más cómodo con el balón en su poder, aunque la ocasión más clara fue para el visitante Santi Chicha con un disparo solventado por una intervención de mérito de Gárate. En la réplica, Ale Gemelo disparó con el exterior, pero Jonay respondió bajo palos y el 1-1 se mantuvo al descanso.
Al regreso de vestuarios, Ale Gemelo y Santi Chicha volvieron a probar fortuna para sus respectivos equipos; más tarde, David Ramírez cabeceó a las manos de Jonay, quien pasada la hora de partido detuvo una pena máxima a Joel tras señalarse una infracción por mano dentro del área. Después, fue Sergio quien volvió a intentar la remontada, golpeando alto desde la frontal.
En el minuto 75, Jonay volvió a intervenir al desviar a córner el remate de Ale Gemelo a la media vuelta. En el saque de esquina, el propio atacante grancanario culminó su doblete y con ello la remontada al cabecear el centro de Toni Robaina. Tras ello, el Villa se volcó a por el empate, pero la zaga naranja se mantuvo segura para conservar el 2-1 sin excesivas complicaciones.
CF PANADERÍA PULIDO
Gárate; Ismael Pérez (Vitolo, 66'), Dani Godoy, Raúl Sosa (Toni Robaina, 66'), Sergio Martín, Ale Gemelo, Carlos Báez (Gabri, 83'), Hernán, David Ramírez (Lorenzo, 73'), Eleder (Azael, 66') y Joel.
UD VILLA SANTA BRÍGIDA
Jonay; Óliver, Víctor Pros, Santi Chicha (Kai, 60'), Camacho, Velasco, Zapico, Juanma (Yeremi, 86'), Ale Gil (Ramón, 16'), Barcia (Samuel, 60') y Eduardo (Joshua, 86').
ÁRBITRO
Keomar Miguel Nuez Umpiérrez. Amonestó por el lado local a Sergio Martín, Hernán y Gabri; y por el visitante a Camacho y Kai.
GOLES
0-1: (3') Dani Godoy, en propia puerta. 1-1: (24') Ale Gemelo. 2-1: (75') Ale Gemelo.
INCIDENCIAS
Municipal de San Mateo. Césped artificial en buenas condiciones. Mañana soleada. Unos 400 espectadores.
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- El Ayuntamiento de Las Palmas oferta más de 60 talleres y cursos gratuitos en sus cinco distritos
- Hallan el cuerpo sin vida de un pescador desaparecido en la costa de San Sebastián de La Gomera
- Este pequeño animal se extiende por Canarias y domesticarlo puede costarte hasta 200.000 euros
- Dos jóvenes atracan a punta de cuchillo a dos chicas en Las Palmas de Gran Canaria
- El Cabildo compra por 3,95 millones la finca de las Adoratrices de Tafira para ampliar el centro de emergencias