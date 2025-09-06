Armide Martín y Pedro Domínguez, con el Skoda Fabia R5, vencen en el Rallysprint Era del Cardón

Finalmente Armide Martín y Pedro Domínguez consiguieron una clara y tranquila victoria en el 9º Rallysprint Era del Cardón-Villa de Agüimes, pues en los dos tramos finales todo cambió para ellos, tras la penalización de dos minutos impuesta a los otros dos equipos favoritos, por lo que se quedaba solo en la lucha por lo alto del podio. Un triunfo que es el primero en esta cita del sureste de Gran Canaria que organizó la Escudería Fan Motor, con el apoyo de este ayuntamiento, Archiauto, beNEXT Automoción y Mahepa 27. Un triunfo que le viene muy bien a este equipo después de varios meses alejado de las competiciones y ahora con expectativas de continuar en los rallys de este año.

Como ya adelantamos, hasta el cuarto tramo la pugna por la primera plaza de la general estuvo muy animada entre los ganadores y Benjamín Avella, copilotado en esta ocasión por Briseida Ramos en el Alpine A110 GT+, mientras la tercera plaza absoluta parecía ya inamovible para el dos veces ganador aquí, Ayoze Benítez-Patricia González con el Porsche 911 GT3.

Pero una penalización de dos minutos aplicada a estos dos últimos equipos les dejaba sin opciones de podio. Una decisión del colegio de comisarios deportivos aplicada por no seguir el itinerario establecido, que establece un mínimo de 120 segundos por esa infracción.

De esta forma, Armide seguía sumando scratchs y se quedaba con cuatro en las seis pasadas, sumando Avella los otros dos, acumulando una ventaja de 2:08 sobre sus compañeros en el podio.

Estos dos equipos fueron los dominadores entre los Rally4, llevándose la segunda plaza del podio el hermano del ganador, Alejandro Martín con Gabriel Espino de copiloto en el Peugeot 208, por sólo 1,2 segundos sobre el equipo agüimense formado por Noé Armas-Efraín González, que se quedaban en el tercer escalón del podio definitivo. Todo se decidió en la última pasada, porque en el tramo anterior estaban empatados con los ocupantes del Renault Clio Rally4.

En los tramos finales, además de estas penalizaciones que fueron claves, se producía la retirada de Juan Betancort-Juan Carlos Díaz con el Toyota Corolla después de venir ocupando puestos altos de la clasificación.

Avella-Ramos se debieron conformar con la cuarta plaza y el trofeo de su categoría 1, mientras Benítez-González tomaban el camino de la retirada tras el penúltimo tramo. Un quinto puesto que se marchaba para el Mitsubishi Lancer Evo de Esteban Feo-Adriá Muñoz, que se lllevan un buen puñado de puntos de cara al campeonato provincial de rallysprints.

Sexto absoluto y ganador de la categoría 2 serían los veteranos Ayose Moreno-Francisco Gutiérrez, con el ya casi histórico Honda Civic. De hecho, para ellos fue también el trofeo del Grupo Pre-92 y los ganadores de la Copa Faroga 1.6-Pastelería La Madera. Más no se puede pedir...

La categoría 3 se la adjudicaban Víctor Daniel García-Samuel Tejera sobre un Hyundai Getz muy afinado, venciendo de paso en el Trofeo FALP de Promoción y terceros de la Copa Faroga en este rallysprint.

La séptima plaza sería para Mario Déniz-Carlos Alemán con un prestacional Peugeot 106-S16, ganando el grupo Pre-2000 y segundos de la Copa Faroga, por lo que la renta de resultados fue muy buena.

Buen día también para Vicente Arencibia-Víctor Suárez acabando octavos con el Subaru Impreza de asfalto que suma a su garaje particular. El grupo de los 10 primeros lo cerraban por este orden Daniel Rodríguez-Carlos González (Honda Civic) y Alejandro Carreño-Aarón Carreño (Citroen Saxo VTS). Ya en el puesto undécimo llegaban a meta Marcelino Méndez-Natalia Ramírez con un BMW 328i, que se adjudicaron el trofeo del grupo F, mientras el del grupo Classid fue para Jonathan González-Isaac Silva (Citroen AX Gti) y el del grupo Pre-81 para Miguel Cruz-Manuel Vega (VW Golf GTI).

La prueba acabó con ocho equipos retirados y 34 clasificados finales, sin incidencias importantes. En el caso de Chano Gil, su copiloto Adrián Gil se sintió indispuesto y por ello tuvieron que abandonar. Desde la organización le deseamos una pronta recuperación de sus dolencias.

Con la ceremonia de entrega de trofeos finalizó el rallysprint, con hora y media de adelanto sobre el horario previsto. Javier Morales, presidente de Fan Motor, junto al presidente y vicepresidente de la FALP, Daniel Ponce y Marcos González, fueron los encargados de repartir los galardones y las placas de agradecimiento a los patrocinadores. Además se tuvo un detalle con la amplia participación en la prueba de pilotos de diferentes islas con los míticos Mitsubishi Lancer Evo, logrando clasificar cuatro de los cinco inscritos. Fan Motor sigue adelante en breve con la cita regional del aplazado Rallysprint Ciudad de Arucas.