El Desatascos Jumbo Gáldar cierra la Copa de Canarias visitando al Sermarther Ciudad de Tacoronte
El Desatascos Jumbo Gáldar afronta este sábado 6 de septiembre su último compromiso en la Copa de Canarias antes del inicio de la liga. El equipo dirigido por Aday Sánchez viajará a la isla de Tenerife para medirse al Sermarther Ciudad de Tacoronte en la tercera y última jornada del torneo.
Los tinerfeños llegan a esta cita tras caer en un igualado encuentro frente al Balonmano Ingenio (30-28) en la segunda jornada. Por su parte, los galdenses atraviesan un gran momento después de imponerse por la mínima en casa al Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife (30-29), resultado que refuerza la confianza del grupo de cara a este último partido amistoso.
Los jugadores convocados por Aday Sánchez para este partido son: Hugo Gómez, Carlos Grignani, Adrián Rivero, Carlos Mederos, Alejandro Castellano, Jesús Mendoza, Marvyn Santiago, Saulo López, Fran Trujillo, Álvaro Díaz, Cayetano González, Guillermo Arencibia y Derek Pulido.
Este encuentro servirá como la última prueba antes del inicio oficial de la competición el próximo 13 de septiembre, cuando los grancanarios viajen a Galicia para enfrentarse al Bueu Atlético Balonmán.
