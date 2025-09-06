Germán Rodríguez y Daniel Muñoz se llevan el triunfo nacional en la Anfi Mogán Swim Run

Germán Rodríguez y Daniel Muñoz, del club Erdelagua, se proclamaron campeones de la Anfi Mogán Swin Run esta mañana en la modalidad de parejas federadas. Esta prueba, que servía como Campeonato de Canarias y de España, se dividía en un recorrido de 9.100 metros, alternando 6.500 a pie y 2.600 a nado en aguas abiertas, desarrollándose con mucha igualdad.

El dúo ganador detuvo el crono en un tiempo de 01:00:15, mientras que Irene Loizate y Ricardo Hernández finalizaron en la segunda posición con registro de 1:01:03. Asimismo, William García y Daniel Sánchez firmaron el último escalón del podio de este prueba parando el reloj en 1:04:19.

Isabel Valido e Israel García dominan la categoría Swin Run Open Sprint

Además, dentro de la categoría Swin Run Open Sprint se coronó a la pareja formada por Isabel Valido e Israel García, quienes completaron la prueba con un tiempo total de 1:19:07. En esta ocasión, el primer lugar estuvo bastante igualado, ya que los segundos clasificados, Alberto Pereza y Jesús Martínez, llegaron a la meta solo ocho segundos más tarde, seguidos muy de cerca, concretamente, a un segundo, por Miguel López y Sheila Pulido, que acabaron terceros.

Viktor Vovrusko, campeón de la Open Popular

Otro de los alicientes de esta Anfi Mogán Swin Run estuvo centrado en la presencia del legendario deportista Iván Raña, campeón del mundo y de Europa de triatlón. Aun así, en esta ocasión el ganador de la prueba fue el deportista del CN Metropole, Viktor Vovrusko, mientras que Raña tuvo que conformarse con la medalla de plata y Miguel Ángel Benítez con el bronce.

En ese sentido, Alejandra Armas se alzó con el triunfo en la categoría femenina con un crono de 1:22:21, seguida en la segunda posición por María Allgaier y Ana Robayna en la tercera plaza.