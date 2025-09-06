Telde y Arucas inauguran sin goles la temporada 2025-26 en el grupo canario de Tercera RFEF

Telde y Arucas abrieron la temporada 2025-2026 en la Tercera Federación con un duelo sin goles. La primera parte transcurrió con dominio alterno y sin acciones a destacar a excepción de un intento del local Alvarito; mientras que Dani Carnevali tuvo en la segunda mitad la única ocasión reseñable del cuadro aruquense. El equipo teldense, recién ascendido, acaba con diez y el Arucas, que parte entre los favoritos, con nueve en un duelo con un ritmo espeso, pocas ocasiones y tangana final

El Arucas dominó la situación desde el inicio y durante los compases iniciales trató de ejercer un juego más vertical, pero se topó con una zaga local bien plantada sobre el campo que desbarató cada acción de ataque. Con el paso de los minutos, el conjunto de Jorge Muñoz bajó el ritmo y el Telde aprovechó para nivelar la balanza sobre el campo, aunque sin ocasiones en ninguna de las porterías.

Once del Arucas. / LP/DLP

La primera llegada clara cayó hacia el bando teldense cerca de la media hora, cuando tras una jugada elaborada Alvarito se hizo con el balón en la banda derecha, se internó, y sacó un disparo raso que salió lamiendo la madera cuando más cómodos estaban los suyos. Ya en la recta final de la primera mitad, la igualdad volvió a hacerse notar y se llegó al descanso sin nuevas acciones a destacar.

Al regreso de vestuarios, los de Cristian López metieron una marcha más, sin embargo, fue el cuadro norteño el que dio el primer aviso de la segunda parte a la hora de juego, por medio de un saque de falta lateral de Jorge Pérez cabeceado ligeramente alto por Dani Carnevali. En la réplica, Álvaro Robles detuvo por bajo el golpeo de Manu Alemán desde el borde del área sin excesivas complicaciones.

Durante los compases finales, ambos equipos dieron por bueno el punto y priorizaron las labores defensivas. Salvo en un tímido testarazo de Pedro González desviado por un defensor, y un posterior remate de Isaac al lado contrario solventado sin problemas por el portero local, las llegadas a las áreas escasearon y el 0-0 se mantuvo hasta el final.