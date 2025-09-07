El Desatascos Jumbo Gáldar cae por la mínima en Tacoronte pero se proclama campeón de la Copa de Canarias (35-34)

En un duelo vibrante y lleno de alternativas, el Desatascos Jumbo Gáldar cerró su pretemporada con una ajustada derrota ante el Sermarther Ciudad de Tacoronte en tierras tinerfeñas. Pese al tropiezo, el conjunto grancanario regresa a casa con el título de campeón de la Copa de Canarias en el bolsillo, un logro que confirma las buenas sensaciones del equipo antes del inicio liguero.

El encuentro arrancó de cara para los galdenses, que mostraron efectividad en ataque y firmeza en defensa, aprovechando varios robos de balón para marcar las primeras diferencias. Sin embargo, el Tacoronte supo reaccionar y encontró en su pivote una vía de escape para desarmar la defensa visitante. Esa insistencia les permitió darle la vuelta al marcador y marcharse al descanso con una mínima ventaja (17-16).

La segunda mitad trajo consigo los momentos más difíciles para los de Aday Sánchez. Algunas imprecisiones ofensivas y desajustes en la defensa fueron castigados por el conjunto local, que llegó a poner tierra de por medio con una renta de cinco goles. No obstante, cuando todo parecía sentenciado, Marvyn Santiago, con potentes lanzamientos exteriores y siendo letal desde los siete metros, lideró una remontada que mantuvo al Gáldar en la pelea hasta el último suspiro. Finalmente, el Tacoronte supo aguantar el resultado y se quedó con la victoria por la mínima en un final emocionante.

Con este encuentro, el Desatascos Jumbo Gáldar pone punto final a una preparación intensa marcada por la intensidad y los buenos resultados. Ahora, la mirada ya está puesta en el inicio liguero: el sábado 13 de septiembre a las 19:30 (hora canaria) en Galicia, donde se medirán al siempre exigente Bueu Atlético Balonmán.