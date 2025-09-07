Giovanni fastidia el estreno de Las Palmas Atlético en el 'derbi chico' de Segunda RFEF

El Tenerife B inició el curso en Segunda Federación con una victoria de prestigio a domicilio en el derbi chico ante Las Palmas Atlético (0-1). El conjunto blanquiazul, que se adelantó pronto por medio de Giovanni, fue superior durante la primera mitad y supo defenderse bien en el segundo tiempo, conservando la ventaja pese a la mejoría del filial amarillo.

Salió más metido en el partido el filial blanquiazul, que tuvo la primera ocasión en los pies de Mauro Costa, topándose con la zaga de un equipo amarillo dubitativo durante los compases iniciales. La superioridad inicial del Tenerife B propició que llegara el 0-1 a los nueve minutos gracias a una internada de Ybarra y un posterior pase atrás que Giovanni remató a la red.

El equipo de Leandro Cabrera no bajó los brazos y rozó el segundo gol al cuarto de hora tras un tiro de Ybarra que rozó el palo. Después, fue Omar Sánchez quien pudo ampliar diferencias, sin éxito en la definición. Por su parte, la primera aproximación clara de Las Palmas Atlético llegó al filo del descanso, cuando Diego Martín probó por primera vez a Aragoneses.

El segundo equipo de la UD Las Palmas dio un paso al frente al regreso de vestuarios, ante un rival más calmado que intentaba ponerle pausa al juego y crear peligro al contragolpe. Arturo lideró la ofensiva local y en un servicio a Kirian pudo llegar el empate, pero un defensor lo evitó en el último instante.

Durante los compases finales, a la Vela Chica le entraron las prisas, lo que derivó en acciones de ataque con poca claridad y sin peligro real ante una zaga tinerfeñista bien planta en su parcela. Lorenzo tuvo la mejor ocasión para sentenciar en la recta final, pero no acertó en la definición junto a la línea de meta y el 0-1 no se alteró.