El San Fernando derrota a domicilio, por la mínima, al Marino

El San Fernando asaltó el Antonio Domínguez para sumar sus primeros tres puntos en la jornada inaugural (0-1). El conjunto de Israel Quintana se repuso al buen inicio del Marino y se adelantó por medio de Naim en el minuto 19, mostrándose cómodo con la ventaja en el marcador para conservar el triunfo sin excesivas complicaciones.

Salió ligeramente mejor el conjunto marinista, que llevó el balón durante los primeros compases aunque sin mucha profundidad. Por su parte, el Sanfer se fue asentando paulatinamente sobre el campo y le dio la vuelta a la situación, generando la primera llegada clara por medio de Juan, quien obligó a intervenir al portero local en un libre directo.

Con el cuadro grancanario llevando la iniciativa, llegó el 0-1 en el minuto 19 mediante un centro de Galván desde la izquierda que Naim remató a la red. Tras ello, Cheick rozó el empate con un tiro ligeramente desviado, sin embargo, los de Israel Quintana estuvieron cómodos.

Antes del descanso Traoré obligó a David a intervenir para evitar una desventaja mayor.

En la reanudación, el equipo de Los Cristianos intentó meter una marcha más, pero se topó con un San Fernando bien plantado en el campo que jugó cómodo sin balón, esperando su momento para hacer daño al contragolpe. Naim fue el primero en probar fortuna, buscando su doblete tras un servicio de Traoré, pero no atinó con el disparo.

En el minuto 63, Traoré sacó una volea que salió por encima del travesaño, mientras que cinco minutos más tarde fue Galván quien no encontró portería. Con el paso de los minutos, el ritmo decayó y el combinado de Maspalomas se adueñó de la situación, sin pasar apuros hasta el pitido final (0-1).