Fabiana Alcalá, entrenadora asistente del FC Copenhague femenino: "A la UD Las Palmas debemos darle dos partidos más para ver cosas positivas"

¿Qué valoración hace de su paso como entrenadora por la Academia Internacional de fútbol MTF en Kuwait? ¿Pudo cumplir con su objetivo de mejorar el fútbol femenino en el país?

Cuando llegué al país en septiembre de 2023 no había todavía una liga femenina de fútbol, aunque estaban poniendo en marcha una liga de fútbol sala. En estos países todavía no se televisa el fútbol, porque con el tema de la muher todo está muy protegido por todo el tema cultural y la verdad es que no hay mucha visibilidad. No tuve la oportunidad, pero sí que se está viendo ahora un cambio según me comentan excompañeros que siguen ahí y que dicen que está mejorando.

¿Siendo mujer sentía que tenía el respeto de los jugadores en Kuwait como el resto de los entrenadores de la Academia?

Al principio fue difícil, porque la percepción que tienen de una mujer es muy diferente a la que tenemos en Europa. La mujer, por su cultura y sus costumbres, consideran que debe de estar en casa, cuidando de la familia y del hombre, por lo que no es normal verla ocupando altos cargos o en el deporte. Para mí fue difícil, porque a pesar de haber jugado en EEUU y de haberme formado en el extranjero y de venir de un club como el RCD Espanyol, que tiene cierto reconocimiento en España, a mí en un principio me encomendaron un rol de entrenadora de los niños pequeños, porque consideran que las mujeres podemos llevar mejor a los niños. En los cuatro meses que permanecí allí, yo era la única mujer, pero los miembros de la Academia empezaron a ver el nivel que yo tenía como entrenadora y me empezaron a respetar. Acabé llevando un sub 16 masculino y me gané el respeto de los jugadores, que para mí fue muy importante.

Tras abandonar Kuwait desembarcó en Dinamarca de la mano del Akademisk Boldklub Gladsaxe, ¿cómo se gestó su fichaje y cual fue su rol en su nuevo destino?

Es un equipo de los más históricos de Dinamarca. En su momento jugaron en la Superliga, aunque actualmente están en la Tercera División. Estando en Kuwait me llegó un correo electrónico del director deportivo ofreciéndome un puesto de preparador físico, dado que además de tener la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y un máster en alto rendimiento deportivo. Acepté la oferta porque era una oportunidad de dar un salto más en mi carrera a través de la preparacion física, a un club profesionalizado. Estuve una temporada y media en el club, porque a pesar de tener contrato con ellos hasta 2027 recibí una oferta del FC Copenhague femenino.

¿Qué funciones realiza en el FC Copenhague?

El equipo a pesar de que ha subido este año a la Segunda División femenina, pero no deja de pertenecer a la estructura de un club masculino que disputa la Champions League, con todo lo que ello supone, a pesar de haberse fundado recientemente. Las opciones de crecimiento son mucho mayores, aunque me costó tomar la decisión porque en mi anterior club me había convertido en la primera mujer en convertirse en entrenadora interina de un equipo masculino en Dinamarca. Estar en el Copenhague, ya sea el femenino o el masculino te abre muchas puertas. Además, estoy intentando aplicar para UEFA Pro, que es el máximo nivel y he llegado a un acuerdo con el club para que me ayuden a la hora de cursarlo con la Federación Danesa, además de la visibilidad que me da estar en este club. Estoy como segunda entrenadora o primera asistente. Sigo llevando la preparación física aunque desde un plano más de coordinadora. En mi mente tengo el objetivo de ser en un futuro primera entrenadora en este o en otro club.

¿Cuándo comenzaron la pretemporada y cuándo tienen el famoso parón invernal?

Empezamos la pretemporada la segunda semana de julio, en agosto empieza la liga. El parón entre el final de la temporada anterior y la actual fue de dos semanas. Hasta la primera semana de diciembre entrenamos y el parón dura hasta mediados de enero, porque en esas fechas es imposible jugar con el hielo y la nieve.

¿Ha podido seguir desde la distancia el arranque liguero de la UD Las Palmas?

La verdad es que parece que le está costando el arranque y sobre todo viniendo de la pobre temporada pasada, con tanto cambio. Pienso que Luis García tiene todavía mucho trabajo que hacer, aunque está claro que es un cambio grande al dejar salir a muchos jugadores, nuevos fichajes, ..., todo lleva un proceso de adaptación.

¿Qué nota le pone a Luis García tras estos primeros cuatro partidos, con una victoria, una derrota y dos empates?

Le daría un seis. No ha estado mal del todo, hay que hacerse a la plantilla y al nuevo staff. Venimos con esa mala vibra de como acabó la temporada pasada, sufriendo y hay que cambiar de chip. Tengo fe porque todo lleva su proceso. Le daría dos partidos más para empezar a ver cosas más positivas y sino tocará seguir trabajando porque tenemos el equipo y la calidad para ganar. En ocasiones, hasta que uno no da con la tecla hay que seguir trabajando con la cabeza alta y seguir intentándolo.

¿Le gusta la confección de la plantilla de la UD? ¿Hay mimbres para pensar en un ascenso?

Me falta un jugador con instinto goleador, un killer, que asuma el liderazgo en los metros finales, en la zona de gol. Pienso que hay mucho talento joven, también en las categorías inferiores y pienso que hay que ser ambiciosos. Debemos de reconocer que hace falta hacer algún fichaje más en el mercado de invierno para reforzar el equipo, porque no debemos de conformarnos con lo que tenemos.

¿No ve a Lukovic en ese papel de killer?

A pesar de que por su inicio se le puso muy alto, en los últimos partidos es cierto que ha aflojado un poquito. Aunque, al final, es cuestión de encontrar sensaciones. A nosotras nos pasa lo mismo con nuestra nueve que no está encontrando el gol. Desde que tenga dos o tres buenos partidos todo puede cambiar porque la calidad la tiene.

¿Si fuese la entrenadora de la UD hubiera dado el visto bueno a los fichajes de Jonathan Viera y de Jesé Rodríguez?

A nivel cultural pueden ser buenos fichajes, pero viendo las carencias del equipo no está tan claro que estén para competir al 100%. Yo hubiera priorizado la llegada de jugadores que puedan tener un mayor futuro dentro de la plantilla, porque se trata de dos jugadores que no sabemos si la próxima temporada podremos tenerlos con el mismo rol. No creo que deban de ser fichados solo por un tema cultural para que estén sentados en el banquillo, prefiero a jugadores que físicamente estén al 100% y que entrenen al 110%. Si ellos lo están haciendo y están cumpliendo, me parece perfecto, pero si no es así es arriesgado. En algún momento tendremos que pasar página y despedirnos de ellos.