Katharina Hartmuth afronta el reto de la 360º The Challenge Gran Canaria

La presencia de Katharina Hartmuth (Leipzig, Alemania, 1995) en la 360º The Challenge Gran Canaria 2025 eleva el nivel competitivo de la décima edición de la prueba grancanaria a cotas extraordinarias. La corredora alemana, de 30 años y residente en Suiza, se ha convertido en una de las atletas más dominantes del ultratrail mundial, especialmente en carreras de varios días que exigen autosuficiencia y navegación por GPS, señas de identidad de la carrera canaria.

Hartmuth llega a Gran Canaria tras protagonizar una de las temporadas más espectaculares del ultratrail femenino moderno. Su victoria en el Tor des Géants 2024 fue histórica: cruzó la meta en 79:10:40 y se convirtió en la primera mujer en completar la TOR330 en menos de 80 horas. La prueba italiana, con sus 352 kilómetros y 25.170 metros de desnivel positivo, es considerada una de las más duras del planeta.

Su dominio reciente incluye también una imponente victoria en la Trail 100 Andorra by UTMB y un destacado tercer puesto en la Hardrock 100, la mítica carrera de 100 millas en las montañas de Colorado en la que repitió podio en la edición de este 2025.

Un palmarés de élite mundial

El currículum de la corredora del equipo HOKA incluye algunos de los logros más codiciados del ultratrail. Sus podios en la prueba reina del Ultra-Trail du Mont-Blanc (tercera en 2025 y segunda en 2023) evidencian su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes. A ello se suma un podio en la TDS de 2022 y una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Trail de Innsbruck 2023, que ratifica su estatus como una de las grandes figuras de este deporte.

En 2023, Hartmuth vivió su primera experiencia competitiva en Gran Canaria, donde finalizó cuarta en la modalidad Classic de The North Face Transgrancanaria. Ese mismo año también sumó un triunfo en el Eiger Ultra-Trail de Suiza, demostrando su versatilidad en terrenos alpinos donde ya había vencido en pruebas como la Swiss Canyon Trail (2022) y la Swiss Alps 100 (2018 y 2021).

El reto canario: un debut muy esperado

La 360º The Challenge Gran Canaria representa un desafío completamente nuevo para la atleta alemana. Con un recorrido no balizado de más de 260 kilómetros y 12.786 metros de desnivel positivo para este 2025, la prueba exige a los participantes navegación por GPS, total autosuficiencia, gestión del sueño y resistencia extrema durante varios días en el corazón montañoso de Gran Canaria.

Una décima edición de récord

La confirmación de Katharina Hartmuth no solo eleva el nivel de la carrera, sino que consolida a la 360º The Challenge Gran Canaria como una cita imprescindible del ultratrail de autosuficiencia. Su presencia se suma a una lista de élite que está convirtiendo la edición de 2025 en una de las más competitivas de la historia.

Entre los atletas de referencia mundial que ya han confirmado su participación figuran la francesa Claire Bannwarth, pentacampeona consecutiva de la 360º; Sébastien Raichon, doble vencedor del Tor des Glaciers; Anitah Lehmann, corredora suiza con un impresionante historial en pruebas extremas; la leyenda Luca Papi, que ha finalizado todas las ediciones y ganado tres de ellas (2019, 2020 y 2022); y el canario José Bordón, segundo clasificado en 2023.

La carrera cuenta ya con más de 140 atletas confirmados de 20 países, incluyendo once corredoras, lo que supone un récord de participación femenina para la 360º The Challenge Gran Canaria. Las inscripciones siguen abiertas a través de la página web oficial del evento: www.360thechallenge.com.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.