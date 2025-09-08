Lionel Morales vence en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la portuguesa Alhandra
El paratriatleta lanzaroteño se impone con autoridad en la categoría PTS2, logrando el mejor tiempo en todos los segmentos de la competición
Lionel Morales se ha proclamado este fin de semana vencedor en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en sábado en Alhandra, en Portugal.
El paratriatleta conejero ha sido el ganador en tierras lusitanas en la categoría PTS2 con un tiempo de 01:12:32, seguido, en segunda plaza, por el italiano Gianluca Valori (01:16:12) y con el namibio Jeromius Rooi en el tercer cajón del podio (01:21:31). El paratriatleta africano llegaba apenas unos segundos antes a la meta que el también español Javier Vergara (01:21:40), cuarto clasificado.
Lionel Morales ha conseguido el mejor tiempo en los tres parciales, en el agua (00:13:27), en la bicicleta (00:32:04) y en la carrera (00:22:02), quedando por detrás únicamente en las transiciones.
Tras la prueba celebrada en Portugal, Lionel Morales explicaba que “ha sido una semana complicada. Empezaba la semana con vómitos y dolor de barriga, con una gastroenteritis. Al final la bici la pasé bastante mal porque tenía ganas de vomitar, pero, al final, me pude hacer con la victoria sacando bastante ventaja en el agua que estaba fuertísima, había mucho viento y mucha corriente. Pude sacar ventaja y después mantenerla en el resto de la carrera hasta llegar primero a meta”, concluye orgulloso Lionel Morales.
El fin de semana del 25 de octubre llegará el turno de la siguiente y última cita del Mundial en Alanya, Turquía. Antes, el paratriatleta lanzaroteño acudirá a Águilas, Murcia, para disputar una nueva prueba del campeonato de España.
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Discusión y empujones en una guagua en Canarias
- El gran eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025: cómo y dónde ver la próxima Luna de Sangre
- La Despensa de Diderot: un refugio de cocina canaria en una antigua tienda de aceite y vinagre
- Los talleres clandestinos de Los Tarahales: residuos peligrosos, coches robados y una vieja historia que se repite
- ¿Sabías que esta planta no es de Canarias? El biólogo botánico Guillermo Sicilia-Pasos desmonta un mito turístico
- Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas