Lionel Morales vence en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la portuguesa Alhandra

Lionel Morales se ha proclamado este fin de semana vencedor en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en sábado en Alhandra, en Portugal.

El paratriatleta conejero ha sido el ganador en tierras lusitanas en la categoría PTS2 con un tiempo de 01:12:32, seguido, en segunda plaza, por el italiano Gianluca Valori (01:16:12) y con el namibio Jeromius Rooi en el tercer cajón del podio (01:21:31). El paratriatleta africano llegaba apenas unos segundos antes a la meta que el también español Javier Vergara (01:21:40), cuarto clasificado.

Lionel Morales ha conseguido el mejor tiempo en los tres parciales, en el agua (00:13:27), en la bicicleta (00:32:04) y en la carrera (00:22:02), quedando por detrás únicamente en las transiciones.

Tras la prueba celebrada en Portugal, Lionel Morales explicaba que “ha sido una semana complicada. Empezaba la semana con vómitos y dolor de barriga, con una gastroenteritis. Al final la bici la pasé bastante mal porque tenía ganas de vomitar, pero, al final, me pude hacer con la victoria sacando bastante ventaja en el agua que estaba fuertísima, había mucho viento y mucha corriente. Pude sacar ventaja y después mantenerla en el resto de la carrera hasta llegar primero a meta”, concluye orgulloso Lionel Morales.

El fin de semana del 25 de octubre llegará el turno de la siguiente y última cita del Mundial en Alanya, Turquía. Antes, el paratriatleta lanzaroteño acudirá a Águilas, Murcia, para disputar una nueva prueba del campeonato de España.