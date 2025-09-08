Los Premios al Deporte Canario 2025 reconocen a figuras y entidades que han marcado la diferencia en las islas

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez, ha dado a conocer hoy a los once galardonados en las diez categorías de los Premios al Deporte Canario 2025, que reconocen el esfuerzo de deportistas, equipos y organizaciones de las islas con una trayectoria o labor destacadas tanto en modalidades deportivas convencionales como en juegos y deportes tradicionales.

Estas distinciones, que celebran este año su segunda edición, se entregarán en una gala que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en el TEA Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife. Como gran novedad este año, la categoría honorífica contará con dos premiados tras decisión del jurado, por lo que la cifra total de galardonados se eleva a once.

Las personas y entidades reconocidas en esta edición han sido elegidos por dos jurados: uno, para las siete categorías de deportes convencionales, conformado por 34 reputados especialistas de la comunicación de toda Canarias, y otro, para las tres categorías de deportes autóctonos y tradicionales, compuesto por cinco expertos con reconocida competencia en las modalidades deportivas canarias.

Ocho galardonados en deportes tradicionales:

Armide Soliveres (bodyboard) – Premio a la mejor trayectoria individual

El joven ridder de Gáldar se convirtió en 2024 en el primer español campeón del mundo de bodyboard, alcanzando luego una nueva hazaña en la Iquique Bodyboard Pro 2025 gracias a impresionantes maniobras que le aseguraron la victoria en Chile. Además, dominó la primera parada del circuito nacional Open en San Andrés (Arucas), manteniéndose firme como referente del bodyboard estatal e internacional.

Club Deportivo Heidelberg Volkswagen (voleibol) – Premio al mejor equipo

Campeón de la Liga Iberdrola 2024-25 y subcampeón de la Copa de la Reina, este club ha logrado equilibrar juventud y experiencia en su plantel, consolidando su presencia en la élite nacional. Su proyecto, respaldado por una visión de crecimiento sostenido, ha sido clave para situar al voleibol femenino canario en el mapa deportivo de España y se ha convertido en referente para nuevas generaciones de jugadoras.

Marta Mansito (vela) – Premio a la deportista promesa

La joven tinerfeña del Real Club Náutico de Gran Canaria acaba de proclamarse por segundo año consecutivo campeona del mundo por equipos en la clase Optimist, esta vez con la selección española en Eslovenia. También obtuvo el título de campeona de España en Santander, donde remontó en condiciones difíciles hasta liderar la clasificación final, y ha recibido múltiples reconocimientos institucionales en Canarias por su prometedora trayectoria.

Carmelo Pérez (duatlón paralímpico) – Premio al deporte adaptado

Campeón mundial sprint en duatlón paralímpico 2025 y cinco veces campeón de España, su trayectoria deportiva se distingue por una superación constante y un claro ejemplo de tenacidad y entrega. En apenas cinco años ha logrado consolidarse como uno de los grandes referentes nacionales en duatlón adaptado, situando a Canarias en la élite de esta disciplina.

Marta Mangué (balonmano) – Premio a la labor en deporte e igualdad

Con más de 300 internacionalidades y una trayectoria cargada de medallas en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos, Marta Mangué está considerada la jugadora canaria más influyente en la historia del balonmano femenino. Actualmente impulsa el deporte desde su propio club, Marta Mangué Handball, donde fomenta la formación, la visibilidad y el liderazgo de las nuevas generaciones de jugadoras.

Federación Canaria de Deportes para Personas con Discapacidad – Premio a la entidad destacada en promoción deportiva

Esta organización ha sido fundamental en la organización de campeonatos regionales y en la promoción del deporte inclusivo en las islas, otorgando mayor visibilidad y oportunidades a los deportistas con discapacidad. Su labor institucional ha reforzado la igualdad de oportunidades y la integración a través de la práctica deportiva.

Domingo Álvarez (periodismo deportivo, a título póstumo) – Mención honorífica especial

Periodista tinerfeño recientemente fallecido, con una carrera marcada por la cobertura de seis Juegos Olímpicos y numerosos Mundiales y Europeos. Fue director de RTVE y RNE en Canarias y una figura clave en la proyección nacional del deporte isleño, además de referente e inspiración para varias generaciones de periodistas deportivos.

Carla Suárez (tenis) – Mención honorífica especial

Exjugadora profesional con una trayectoria internacional de gran prestigio, alcanzó los cuartos de final en varios grand slams y representó a España en tres Juegos Olímpicos. Actualmente es capitana del equipo español en la Billie Jean King Cup, continuando su legado como embajadora del tenis femenino y referente de superación en el deporte canario.

Tres premiados en deportes tradicionales

Antonio Ramos Gordillo – Premio “Pedro Molina”

Profesor, doctor en medicina y presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias. Amante y divulgador de los juegos y deportes tradicionales de Canarias, ha dedicado su carrera a la difusión y la docencia en torno al rico patrimonio cultural del archipiélago. Su labor investigadora y pedagógica ha contribuido a preservar la memoria de estas prácticas, fomentando su conocimiento en centros educativos y en la sociedad en general.

Manuel Jesús García Fuentes – Premio Especial Federación

Vinculado estrechamente al ámbito federativo de los deportes autóctonos, ha trabajado activamente en la promoción y consolidación de distintas modalidades tradicionales, especialmente de la bola canaria. Su esfuerzo constante se ha traducido en un crecimiento sostenido de la participación, así como en el fortalecimiento de las estructuras necesarias para garantizar el futuro de estas disciplinas.

Pila de Garrote Ichasagua – Premio a la Igualdad

Integrada en la Federación de Lucha del Garrote Canario, la Pila de Garrote Ichasagua se ha convertido en un referente en la promoción de la igualdad dentro de los deportes autóctonos. Su labor ha facilitado la incorporación de mujeres y jóvenes a una disciplina histórica, impulsando un proyecto inclusivo que contribuye a mantener viva la tradición del garrote en Canarias con una perspectiva contemporánea.