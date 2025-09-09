Inés Collado debuta con 16 años con el Rocasa Gran Canaria y se convierte en el último ejemplo de precocidad de la Liga Guerreras Ibedrola

La fábrica del Rocasa Gran Canaria no para de generar talentos de futuro como Inés Collado. La última y prometedora perla de la cantera teldense se estrenó, con solo 16 años, 7 meses y 6 días, en la Liga Guerreras Iberdrola en la 2ª jornada liguera, recientemente celebrada en el Antonio Moreno de Telde.

Inés Collado superó en precocidad a toda una referente en la competición como es la capitana del Bera Bera, Maitane Etxeberría, quien se estrenó en el 2013 con 16 años y 8 meses.

Sin embargo, se quedó a las puertas de batir el récord de la jugadora del Bera Bera, Malen Morandeira, debutante en el 2019 con 16 años y 3 meses, y de la pivote del Valladolid, Kadi Jallow, que se estrenó, con gol incluido, con 16 años y 4 meses.

Otras promesas como Laura Hernández, Elche, Laura Sánchez, Málaga, Nicole Wigginis, Base Villaverde, o Elene Fresco, Bera Bera, completan la selecta lista de debutantes antes de los 17 años.

Cumpliendo un sueño

La grancanaria, natural de La Pardilla, saltó a la cancha a falta de cuatro minutos y medio para acabar el partido: "Debutar con el equipo de mi tierra es cumplir parte de un sueño y supone un gran motivo de orgullo y una gran responsabilidad por la apuesta que ha hecho por mí el cuerpo técnico. Nunca me hubiera imaginado hacerlo tan pronto y me sirve para motivarme mucho más de cara al futuro", aseguró la "querubina" del equipo.

Los nervios del debut, "disminuyeron al pisar el parqué, porque mis compañeras y la afición me transmitieron su apoyo y confianza y nunca me sentí sola", confesó.

El objetivo de la temporada es "aprender todo lo posible y aprovechar cada minuto de juego para seguir evolucionando", señaló la joven deportista.

Por su parte, Carlos Herrera, entrenador del primer equipo, enumeró las virtudes de su pupila: "Es una chica con talento y futuro que entrena muy bien, se esfuerza y muestra compromiso por mejorar", y adelantó los planes de futuro que tiene el club: "La idea es que en un par de años pueda tener mucha más presencia y continuidad en el primer equipo, pero paso a paso, se trata de ir poco a poco, porque esto no es de hoy para mañana".

La versátil jugadora afronta su primer año en edad juvenil, su quinto consecutivo en el Rocasa, y alternará el equipo de División de Honor con el conjunto filial, además de estar en la dinámica de entrenamientos del primer equipo a la espera de contar con una nueva oportunidad de mostrar su indiscutible talento en la máxima categoría.