Marruecos, el lugar de pruebas elegido para el ensayo general del 'Zorro Rosa' de cara al Dakar Classic 2026

Año nuevo, montura nueva. No ha sido sencillo para Rafa Lesmes y el resto de los componentes del equipo canario Dakar por la Vida aparcar de momento al paquidermo más universal, el Elefante Rosa con el que el piloto valsequillero conquistó las dos últimas ediciones del Dakar Classic en las dunas de Arabia Saudí. El astuto Zorro Rosa toma el relevo en la próxima edición de la carrera más dura del mundo, en la que competirá con un Toyota que conserva el chillón color rosa que identifica como nadie el mensaje arrojado desde el equipo de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, así como el punto azul que recuerda también la importancia de hacerse revisiones periódicas en el caso de los hombres, dado que aunque el número de casos es menor, lo cierto es que sí que existen.

Lesmes y su navegante Tabatha Romon ya tuvieron una pequeña toma de contacto con su nueva montura en la Baja Aragón, donde lograron un meritorio cuarto puesto. «Fue la primera toma de contacto para poder hacer el calibrado del coche durante 20 kilómetros rodando en asfalto para pasar directamente a la prólogo», relata Lesmes que los dos días siguientes aprovecharon los 500 kilómetros de tramo selectivo para empezar a conocer al nuevo miembro de la familia Dakar por la Vida, terminando con «sensaciones muy buenas y reseteando la cabeza para adaptarnos al coche».

Pero el ensayo general para terminar de afinar la maquinaria tendrá lugar en el Rally del 12 al 17 de septiembre durante el RallyClassics África que se disputa en Marruecos. «Son cinco días de competición en unas condiciones que son lo más parecidas a lo que después nos vamos a encontrar en el Dakar, porque hay mucha navegación, mucha duna y mucho terreno duro de piedra, y va a ser nuestra tercera participación hasta la fecha en esta carrera», relata el propio Lesmes antes de viajar durante el día de hoy a Marruecos para estar en el pistoletazo de salida el próximo viernes.

En el desierto marroquí afrontarán «mil kilómetros de tramo selectivo, así que la cosa se pone ya muy seria pensando en el Dakar y además, de los 10 primeros del Dakar Classic de la última edición, seis de ellos participaron en el RallyClassics África como entrenamiento, entre ellos, nosotros», apunta el doble campeón en la modalidad de camiones.

Además de las dunas, será clave para el equipo canario adaptarse a los pedregales y a los ríos secos.

Rafa Lesmes (izd.), entrega a Antonio Cacereño un cuadro conmemorativo de agradecimiento al PERIÓDICO. / José Carlos Guerra

Desmontando a la bestia

El nuevo vehículo es un «Toyota HDJ 80,bregado en multitud de batallas, porque es un coche que se utiliza mucho en África porque no tiene casi electrónica, que es algo que nos beneficia, tiene tres diferenciales que está muy bien para salir de cualquier atolladoro en las dunas, es además, un coche muy duro, rígido, que aunque no es un coche puntero al máximo, sí que es un auténtico zorro del desierto», desvela ilusionado Lesmes.

El apodo del Zorro Rosa se debe en palabras del propio piloto grancanario a que «es un animal astuto, que sabe improvisar, que sabe buscarse la vida en ciertos momentos, que para vivir como lo hace en el desierto tiene que estar lúcido y me gustó mucho».

El proyecto del Dakar Classic ha pasado a ser un «proyecto de responsabilidad social que se mueve en el deporte, porque la parte de ser peones en esta concienciación y visibilización del cáncer de mama tanto en hombres como en mujeres y seguir insistiendo que la detección precoz salva muchas vidas, nos hace inmensamente felices de ser los embajadores de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, como de la Asociación Española de Cáncer de Mama».