El CN Las Palmas, anfitrión de un torneo de waterpolo en el que se citan el Echeyde, Helios y Canoe

Las Palmas de Gran Canaria será el epicentro del waterpolo nacional los próximos 20 y 21 de septiembre de 2025, al convertirse en escenario del Torneo de Waterpolo 2025, organizado y acogido por el Club Natación Las Palmas. Esta competición, que marcará el pulso de varios de los equipos líderes en España, es un campeonato de nivel como pocos se han celebrado en las islas, con el que se sientan las bases para coloca al archipiélago como destino de entrenamiento y competición de referencia en este deporte.

El torneo reunirá a algunos de los equipos más destacados del panorama español y se presenta como una cita imprescindible de la pretemporada 2025/202, ya que busca servir también como la mejor oportunidad para que jugadores y entrenadores tomen la temperatura de cara a la competición y afiancen su preparación antes del arranque oficial.

El Torneo de Waterpolo 2025 se plantea como un punto de inflexión para el deporte en las islas, en una cita de altura en el archipiélago que reunirá en la capital grancanaria a clubes de la Primera División Nacional y a un representante de la División de Honor, garantizando un espectáculo deportivo en el Club Natación Las Palmas.

Cartel del Torneo de Waterpolo 2025. / LP/DLP

El Club Natación Las Palmas, en sus instalaciones en el centro de la capital grancanaria, abre sus piscinas y gradas como organizador y anfitrión del evento, para reafirmar su compromiso con la promoción del waterpolo, acercando a los aficionados/as y al público canario en general la posibilidad de disfrutar en directo del que se prevé como un espectáculo deportivo de primer nivel.

El Torneo de Waterpolo 2025 promete dos días intensos de deporte. El sábado por la mañana abrirá el torneo un apasionante duelo canario entre el CN Las Palmas y el Echeyde, seguido del enfrentamiento entre dos históricos de la Primera División, el Real Canoe y el Helios. Por la tarde, los locales se medirán a uno de los grandes favoritos, el Real Canoe, para cerrar la jornada con el encuentro vibrante entre el Echeyde y el Helios, un cruce que promete emoción.

El domingo la competición continuará con encuentros que se prevén decisivos entre el anfitrión CN Las Palmas frente al Helios, para seguir con un duelo de máxima intensidad entre el Echeyde y el Real Canoe, dos equipos llamados a ser protagonistas en sus respectivas categorías.

La élite del waterpolo se cita en un torneo de altura en Gran Canaria / J.Arsenio

La escalada al podio protagonizará el cierre del torneo, en la tarde dominical del 21 de septiembre con los partidos por el tercer y cuarto puesto y la gran final, que coronará al campeón de este histórico evento. Será un fin de semana en el que Gran Canaria vibrará con emoción, deporte y el mejor waterpolo nacional.

Los protagonistas del torneo

El Real Canoe (Madrid) será uno de los protagonistas a esta cita, donde se postula no solo como un club histórico de la natación española, sino como uno de los grandes favoritos. El Canoe aspira a regresar a la máxima categoría, en la que ha sido campeón en dos ocasiones bajo las órdenes de Jorge Carpeño Robles y con grandes nombres en la formación, en la que destacan jugadores como Víctor Gutiérrez Santiago, Diego Tebar Criado y Javier Ibáñez Álvarez.

Por su parte, el CN Helios (Zaragoza) compartirá en Las Palmas de Gran Canaria la alegría de este 2025 en el que celebra su centenario. El equipo zaragozano competirá en este torneo como parte de su preparación para el Grupo B de Primera División Nacional. Tras quedarse cerca del ascenso la pasada temporada, el conjunto dirigido por Álvaro García Botello busca consolidarse entre los mejores y para ello cuenta con algunos jugadores referentes en el agua como Pablo Burunat Velilla, entre otros.

El Santa Cruz Tenerife Echeyde será la representación del archipiélago en la División de Honor, con una temporada ilusionante por delante tras su reciente paso por competiciones europeas. Dirigidos por Albert Español, los tinerfeños llegan con figuras como Ferrán Soriano, Javier Espinosa y Sergio Prunell. El Club Natación Las Palmas, anfitrión y organizador, competirá en el Grupo A de Primera División Nacional junto al Real Canoe, en un torneo que es una oportunidad para medir su nivel frente a rivales de máxima exigencia.