The North Face Transgrancanaria 2026 supera los 5.000 participantes a un ritmo sin precedentes

The North Face Transgrancanaria 2026 ya ha superado los 5.000 inscritos cuando aún faltan casi seis meses para su celebración, consolidando a Gran Canaria como uno de los epicentros mundiales del trail running. La 27ª edición de esta cita emblemática, que se disputará del 4 al 8 de marzo de 2026, contará con corredores de 57 nacionalidades.

Entre los atletas registrados destacan las potentes delegaciones de Francia, Reino Unido y Alemania, así como una notable participación de los países nórdicos: Noruega, Finlandia y Suecia, cada uno con cerca de un centenar de corredores. La proyección internacional se refuerza con la presencia de deportistas llegados desde lugares tan lejanos como Japón, Sudáfrica o Nueva Zelanda.

La organización mantiene un fuerte vínculo con la comunidad local: más de 2.000 residentes canarios ya están inscritos y disfrutan durante todo el proceso de registro de descuentos especiales para impulsar la práctica del trail running entre la población isleña.

Modalidades con gran demanda

Las ocho modalidades disponibles registran cifras de ocupación excepcionales. Las pruebas más exigentes lideran las inscripciones: la Advanced roza el lleno absoluto con un 98 % de plazas cubiertas, seguida de cerca por la Classic y la Half, ambas en un 95 %. También el KV El Gigante mantiene una fuerte demanda, alcanzando el 90 % de ocupación.

Las inscripciones siguen abiertas a través de la web oficial: www.transgrancanaria.net.

Judith Wyder / David Delfour

En cuanto a las pruebas más accesibles, la Short y la Family mantienen aún disponibilidad con un 65 % de plazas ocupadas, lo que las convierte en una excelente opción para corredores que buscan distancias más asequibles.

Por otro lado, dos modalidades ya han colgado el cartel de completo: la Marathon y la Promo. Especialmente llamativo ha sido el caso de la Marathon, que agotó sus dorsales en solo 54 horas, estableciendo un récord histórico. Para ambas pruebas se han habilitado listas de espera.

Notable participación femenina

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la alta representación femenina, que supone ya un 30 % del total de inscritos. En modalidades como la Half las mujeres alcanzan el 40 %, y en la Promo incluso superan a los hombres con un 60 % de participación.

Programa y novedades

La 27ª edición arrancará el miércoles 4 de marzo con el Kilómetro Vertical El Gigante, desde el Valle de Agaete. El jueves 5 será el turno de la Half y la Promo; el viernes 6 se vivirá una de las jornadas más esperadas, con la Marathon en la mañana y la legendaria Classic a medianoche desde la Playa de Las Canteras. El sábado 7 cerrará el programa con la disputa de la Advanced, Short y Family.

Entre las novedades de 2026 sobresale el regreso de la Classic y la Advanced al Roque Nublo, ausente en la edición anterior. La Half estrenará salida en Santa Lucía de Tirajana, mientras que la renovada Short (antes Youth) se celebrará íntegramente en Teror, compartiendo recorrido con la Family y abriéndose además a categorías de formación.

En el circuito World Trail Majors

The North Face Transgrancanaria sigue reafirmando su prestigio internacional: la Classic forma parte del circuito World Trail Majors, que reúne a 12 de las mejores carreras del mundo. Por su parte, la Marathon se integra en la Short Series by World Trail Majors, reforzando la proyección global del evento.