Arranca el Torneo Internacional Isla de Gran Canaria con el Heidelberg Volkswagen como anfitrión
El pabellón Miguel Solaesa acoge desde este viernes la cita que reúne a Heidelberg Volkswagen, Rote Raben, FC Porto y Roma Volley en un fin de semana de voleibol de alto nivel
El Torneo Internacional Isla de Gran Canaria ya está en marcha tras su presentación oficial en el pabellón Miguel Solaesa del Colegio Heidelberg, escenario que acogerá la competición hasta el próximo domingo 14 de septiembre. Cuatro equipos de primer nivel —Heidelberg Volkswagen, Rote Raben (Alemania), FC Porto (Portugal) y Roma Volley (Italia)— protagonizarán una cita deportiva que consolida a Gran Canaria como referente internacional del voleibol.
Una inauguración con sabor local e internacional
El torneo arranca este viernes 12 de septiembre con dos duelos de altura: el Heidelberg Volkswagen frente al Rote Raben, a las 18:00 horas, y el FC Porto contra Roma Volley, a las 20:15 horas.
Antes del acto de presentación, las jugadoras y técnicos de los cuatro equipos disfrutaron de un paseo por Las Canteras, donde pudieron conocer una de las playas urbanas más emblemáticas de Europa, y recorrieron el histórico barrio de Vegueta, escenario de la tradicional foto de familia.
La presentación oficial contó con la participación de las cuatro capitanas: Joana Resende (FC Porto), Pia Fernau (Rote Raben), Giorgia Zannoni (Roma Volley) y Lola Hernández (Heidelberg Volkswagen). También intervinieron representantes institucionales como Carla Campoamor (Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria), Leticia López (Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria) y Ángel Sabroso (Gobierno de Canarias), junto a patrocinadores como Volkswagen Domingo Alonso.
Calendario completo del torneo
El evento continuará el sábado 13 de septiembre con los siguientes enfrentamientos:
- Roma Volley – Rote Raben a las 17:00 h.
- Heidelberg Volkswagen – FC Porto a las 19:15 h.
La última jornada, el domingo 14, cerrará el torneo con dos encuentros decisivos:
- Rote Raben – FC Porto a las 15:30 h.
- Heidelberg Volkswagen – Roma Volley a las 17:45 h.
La entrega de premios tendrá lugar esa misma noche, a las 21:00 h., en la terraza del Hotel Livvo Lumm de Las Palmas de Gran Canaria.
