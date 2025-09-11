Gran Canaria se activa promoviendo la salud y ejercicio físico de 9.600 personas

El programa Gran Canaria Activa, impulsado por el Instituto Insular de Deportes (IID) del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias (COLEFC), celebró su primer aniversario con más de 9.600 participantes en los 21 municipios de la isla. El balance de este primer año confirma el impacto social y sanitario de una iniciativa pionera que acerca el ejercicio físico supervisado por educadores físico-deportivos colegiados a toda la ciudadanía.

El organismo deportivo insular ha destinado 492.971,71 euros a este primer año del proyecto, con el objetivo de garantizar que la población disponga de profesionales cualificados. Los datos de participación reflejan un perfil muy significativo: las mujeres representan el 66% de las usuarias, mientras que casi un 50% tiene entre 56 y 70 años.

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, ha valorado de manera muy positiva los resultados alcanzados y ha subrayado el espíritu de la iniciativa: ofrecer asesoramiento técnico gratuito a través de educadores físicos profesionales.

Gran Canaria se activa promoviendo la salud y ejercicio físico / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Más del 76% de los participantes llevaba un estilo de vida sedentario antes de acceder al programa y más del 33% presentaba alguna patología diagnosticada.

El análisis de la difusión confirma que la manera más efectiva de llegar a la ciudadanía sigue siendo el boca a boca, con un modelo basado en la cercanía y la confianza.

Reforzar la atención a colectivos específicos

El programa incorpora servicios especializados:

Servicio de Asesoramiento y Actividad Física (SAAF): 5.715 asesoramientos individuales y más de 120 sesiones grupales en 43 parques y espacios públicos.

y más de en 43 parques y espacios públicos. Servicio de Ejercicio Físico para personas con Diabetes (SEFD): más de 140 usuarios activos , con mejoras en el control glucémico y reducción de medicación .

más de , con mejoras en el y . Servicio de Ejercicio Físico para personas con Discapacidad (SEFDIS): más de 280 personas atendidas en 9 centros de 6 municipios, con mejoras en la autoestima, funcionalidad y adherencia.

Gran Canaria se activa promoviendo la salud y ejercicio físico / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Servicio de Ejercicio Físico para personas con Daño Cerebral Adquirido (SEFDCA): 37 usuarios activos , más de 830 asistencias y 253 sesiones , coordinado con hospitales y centros de salud .

, más de y , coordinado con . Servicio de Ejercicio Físico para Trastornos de la Conducta Alimentaria (STCA): 55 sesiones centradas en la conciencia corporal y el bienestar psicoemocional.

Romero destacó la importancia de contar con profesionales especializados, señalando que invertir en actividad física es invertir en salud.

Gran Canaria Activa 2026

En su segunda fase (2025-2026), el programa incorporará un nuevo servicio pionero en coordinación con el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, destinado a pacientes oncológicos, que podrán utilizar el gimnasio del Estadio de Gran Canaria como parte de su tratamiento.

Romero subrayó que esta ampliación supone abrir las puertas a un colectivo que necesita todo el respaldo posible, con el deporte como herramienta de acompañamiento, recuperación y mejora de la calidad de vida.