Angelina Simons se pone en modo Mundial

La joven piloto grancanaria Angelina Simons se encuentra participando estos días en el Mundial de karting, impulsado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y que este año se disputa en el circuito de Kristianstad (Suecia). En esta importante cita, la isleña se mide a los mejores pilotos del panorama internacional en una de las citas marcadas en rojo en el calendario de la presente temporada 2025.

A sus 14 años, Angelina se confirma como la joven promesa femenina del automovilismo español y ya pertenece a la estructura de Iron Dames, que impulsa a las mujeres en el mundo del motor y que tiene presencia en las grandes competiciones del mundo.

Durante esta temporada, la piloto grancanaria ha competido en diferentes competiciones internacionales. La última, el pasado fin de semana en el propio circuito de Kristianstad (Suecia), en el que logró la clasificación para las finales del domingo. Un buen hacer que espera repetir ahora en un Mundial que requiere mayor exigencia.

La vinculación de Simons con el mundo del motor empezó muy temprano, con apenas siete años. A los nueve, consiguió un segundo puesto en el Regional, lo que hizo que pudiera competir a nivel nacional y en Europa, logrando grandes resultados. A los 12 años, Angelina se proclamó subcampeona de España júnior y fue la mejor fémina del campeonato europeo. La actual campaña es la última de la isleña en la categoría júnior. Su objetivo de futuro, dar el salto a los monoplazas y llegar a competir formando parte de la F1 Academy. n