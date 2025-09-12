LUCHA CANARIA
El delegado del Gobierno en Canarias reconoce la labor de integración del CL Unión Gáldar con menores no acompañados
Anselmo Pestana destacó “el ejemplo de compañerismo y esfuerzo compartido que se vive en este club demuestra que la inmigración puede convertirse en una oportunidad de enriquecimiento y progreso colectivo”
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha visitado el Club de Lucha Unión Gáldar, en Gran Canaria, para conocer de primera mano el trabajo de integración social desarrollado con menores no acompañados a través de la Lucha canaria.
Durante la visita al primer club de Lucha canaria de la isla que integró en sus filas a menores extranjeros que están solos en el Archipiélago, el delegado del Gobierno en las Islas presenció un entrenamiento en el terrero municipal y comprobó la preparación del equipo para la nueva temporada.
Anselmo Pestana destacó “el ejemplo de compañerismo y esfuerzo compartido que se vive en este club, donde se demuestra que la inmigración puede convertirse en una oportunidad de enriquecimiento y progreso colectivo”.
El presidente del club, Rayco Ramírez, trasladó cómo se ha llevado a cabo este proceso, que ha supuesto una oportunidad de crecimiento tanto para los jóvenes como para la propia entidad, con un impacto positivo en el ámbito deportivo, humano y social.
En la visita participaron también el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar, Ancor Bolaños, y el concejal del PSOE, Francisco Hernández.
La Delegación del Gobierno en Canarias subraya la importancia de iniciativas como la del Club de Lucha Unión Gáldar, que refuerzan la cohesión social y consolidan la lucha canaria como espacio de encuentro, integración y transmisión de valores.
