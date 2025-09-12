Dorsales agotados para la modalidad 'Advanced' de The North Face Transgrancanaria 2026

La modalidad Advanced de The North Face Transgrancanaria 2026 ha completado oficialmente su cupo de participantes, sumándose a las distancias Marathon y Promo que ya habían agotado previamente sus dorsales. Con esta nueva confirmación, son ya tres las modalidades que han colgado el cartel de completo para la edición 2026 de una de las carreras de montaña más prestigiosas a nivel internacional.

La Advanced, que tendrá su salida desde Teror el sábado 7 de marzo a las 9:00 horas, presenta un desafiante recorrido de 82 kilómetros con 4.314 metros de desnivel positivo que culminará en el Parque Sur de Maspalomas. Este año, el recorrido recupera el paso por el emblemático Roque Nublo, en una carrera que ofrece a los participantes la mejor manera de comprobar por qué Gran Canaria es considerada un «continente en miniatura». El recorrido se divide en una primera mitad marcada por el verdor del interior de la isla y una segunda donde el paisaje se vuelve más seco y vertiginoso.

Esta prueba se ha consolidado como una de las opciones más atractivas para corredores que buscan un reto exigente pero accesible dentro del amplio abanico de distancias que ofrece The North Face Transgrancanaria.

El cierre de dorsales en tres modalidades refleja el creciente interés internacional por esta cita deportiva. La carrera ya cuenta con más de 5.000 corredores procedentes de 68 nacionalidades diferentes, confirmando su estatus como uno de los eventos de trail running más cosmopolitas del panorama mundial.

El resto de modalidades mantiene también un alto nivel de ocupación. La Classic se encuentra prácticamente al completo con un 98% de dorsales ocupados, mientras que la Half no se queda atrás con un 97% de inscripciones confirmadas. Por su parte, el KV El Gigante presenta un 94% de ocupación, y las modalidades Short y Family registran un 70% de participantes inscritos.

Las inscripciones siguen abiertas

Aquellas personas interesadas en participar en alguna de las modalidades aún disponibles pueden inscribirse a través de la web oficial, www.transgrancanaria.net. Asimismo, las tres modalidades que han agotado dorsales (Marathon, Promo y Advanced) cuentan con lista de espera habilitada para cubrir posibles vacantes que puedan surgir antes del evento.

The North Face Transgrancanaria 2026 se celebrará del 4 al 8 de marzo, consolidándose una vez más como una cita imprescindible del calendario internacional de trail running en el primer trimestre del año.