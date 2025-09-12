El fútbol canario presente en la reapertura del Camp Municipal de Benetússer, que había sido devastado en octubre por la DANA

Si algo ha caracterizado siempre al pueblo canario es su solidaridad y en el caso de la DANA que devastó varios pueblos valencianos el pasado 29 de octubre de 2024, no iba a ser menos. El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), José Juan Arencibia, participó ayer en la inauguración del renovado Camp Municipal de Benetússer, una de las instalaciones más afectadas por la DANA que asoló la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024.

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) celebró un emotivo acto en el que se destapó la placa conmemorativa de la reconstrucción del recinto, con la presencia de más de 200 niños y niñas de la escuela del Unió Benetússer-Favara CF, que volverán a disfrutar de sus entrenamientos y partidos en unas instalaciones totalmente renovadas.

La participación de la FIFLP en este acto cobra especial relevancia después de que el ente canario se solidarizara con el fútbol valenciano mediante la donación de 17.000 euros y 170 décimos de Lotería de Navidad, una ayuda destinada a empleados federativos y clubes afectados por la catástrofe natural. Esta aportación fue aprobada en la Junta de Gobierno y reconocida públicamente por el presidente de la FFCV, Salva Gomar, quien agradeció personalmente el gesto del fútbol canario.

Durante su intervención, José Juan Arencibia destacó el significado de poder estar presente en Benetússer en un momento tan especial: “Es un cúmulo de sentimientos. Cuando ves por televisión la magnitud de los daños parece imposible que un campo así pueda volver a estar operativo. Hoy comprobamos que el esfuerzo económico y humano de la Federación Valenciana y de su presidente, junto a la colaboración de tantos trabajadores, ha hecho realidad este milagro. Ayer cambié mi agenda porque venir aquí era una obligación moral, pero sobre todo un orgullo como presidente de otra federación hermana. Lo que ha sucedido en Benetússer le podría haber pasado a cualquiera y por eso todos debemos entregarnos a causas como esta, que devuelven la ilusión a cientos de niños y niñas que hoy ya pueden volver a jugar en su casa”.

Durante la inauguración también intervinieron el presidente del Unió Benetússer-Favara CF, Pedro Aleixandre; el director general de Deportes, Luis Cervera; la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz; y el propio Salva Gomar. Además, se rindió homenaje a los trabajadores de la FFCV, cuyo esfuerzo permitió mantener la normalidad competitiva pese a la magnitud de los daños.

Con una inversión total de 335.000 euros, de los cuales 229.211 procedieron de aportaciones solidarias, la FFCV ha hecho posible que el campo vuelva a estar operativo en el arranque de la temporada 2025/2026. Entre los colaboradores figuraron la Mutualidad de Futbolistas, la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, varios clubes locales y la propia FIFLP, que quiso demostrar con su presencia y apoyo económico que el fútbol es una gran familia unida en los momentos más difíciles.