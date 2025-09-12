La prensa grancanaria, de luto, por el fallecimiento de Ismael Omar

El periodismo grancanario está de luto tras confirmarse el fallecimiento del periodista deportivo de Radio Las Palmas, Ismael Omar, que ha dejado un profundo sentimiento de tristeza en todos sus compañeros, dado su talante bromista y siempre dispuesto a ayudar a los más jóvenes.

Estaba previsto que retransmitiese el partido de esta tarde entre la UD Las Palmas ante la Real Sociedad B, en el estadio de Gran Canaria, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion.