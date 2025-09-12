El Rafa Nadal Tour By Santander regresa a Gran Canaria por cuarto año consecutivo

Las pistas del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio grancanario de Telde, se preparan para vestir sus mejores galas con la celebración del Rafa Nadal Tour By Santander 2025, que dará el pistoletazo de salida el próximo lunes, 15 de septiembre, y cerrará el telón el domingo, 21 de septiembre, con la participación de más de 200 jóvenes y talentosos tenistas en una semana de alto nivel deportivo.

Las prometedoras raquetas, procedentes de todas las regiones de España, lucharán por un doble premio: conquistar el título en uno de los torneos de tenis más prestigiosos de España y obtener una de las ocho plazas libres para tomar parte en el Máster final que se llevará a cabo en la Academia de Rafa Nadal, en Manacor, en el mes de noviembre.

Por cuarto año seguido, el torneo escoge la isla de Gran canaria para ver en acción a muchos de los mejores tenistas de las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 en una semana con más de un centenar de partidos en siete pistas, de manera simultánea.

Amplia presencia canaria

La armada canaria conforma un 35% del total de los inscritos y son Marina Ruiz y José Vega, del club El Cortijo de Telde, y Maximilian Sangichev, del club Oceánico de Tenerife, algunos de los más destacados.

Del resto del cartel, sobresalen Fernando de La Torre, Izan Jiménez, Víctor Linares, Nicolás Aguirre, Paula Cuevas, María Marín y María Serrano, en sub 12, Álvaro Marín, Sergio Martínez, Álvaro Cepeda, Nonna De Ribot, Caterina López y Paula Gatell, en sub 14, y Paula Navarro, Luisa Oprescu, Alba Almenar, Rubén Armiko, Álvaro de Miguel, Álvaro Lago y Mario Lozano, en la sub 16.

La gerente del Instituto Insular de Deportes, Leticia López, enfatizó, no solo en la promoción del deporte base que aporta el torneo, sino “en la importancia que tienen los valores que encarna la figura del padrino del evento, Rafa Nadal. Valores como la disciplina, la perseverancia, la competitividad y la solidaridad, que se transmiten fielmente en este gran acontecimiento deportivo”, apuntó.

JF Fernández es el director nacional del circuito Rafa Nadal Tour By Santander que recorre, además de Gran Canaria como última parada del año, las sedes de Barcelona, Sevilla, Mallorca, Madrid, Valencia y Gijón: “Estamos felices de estar aquí por cuarto año consecutivo, gracias al buen hacer del Tennis Academy El Cortijo, y expectantes por ver en acción, entre otros, a los tenistas canarios, que van a vivir una gran experiencia. Es un torneo solidario, transmisor de valores y eso es lo más importante. En lo deportivo, están en juego ocho plazas para el Máster final en Manacor, un increíble aliciente para todos los participantes”.

Por último, la director deportiva del Rafa Nadal Tour By Santander en Gran Canaria, Carlota Molina, destacó “lo trascendente de poner en valor lo que aporta la isla como sede de un torneo espectacular en esta época del año, en unas instalaciones que están, sin duda, a la altura, y con un alto nivel de participantes. Es una muy buena noticia que los canarios tengan la ocasión de jugar un torneo de esta magnitud en su casa y poder demostrar lo que valen”.

Circuito de tenis solidario

El Rafa Nadal Tour es un circuito juvenil de tenis solidario a beneficio de los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en España y en la India. El importe íntegro de las inscripciones de todos los participantes se destina al funcionamiento de los proyectos, a través de laweb: www.fundacionrafanadal.org y se creó con la voluntad de completar la competición deportiva con una vertiente educativa.