Gran Canaria solicita ser la sede de la final de la Copa de la Reina de fútbol 2026

Juan José Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, confesó ante los medios de comunicación uno de los bombazos de cara al calendario futbolístico del próximo año, ya que ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la organización de la final de la Copa de la Reina de 2026 para que se lleve a cabo en el Estadio de Gran Canaria.

Este anuncio se verbalizó durante el acto que supuso el pistoletazo de salida a la celebración del centenario del ente federativo y donde se mostró la transformación de su logo oficial, así como de los nuevos colores y tipografías corporativas que van a utilizar a partir de ahora.

En ese sentido, uno de los eventos con las que la Federación Interinsular quiere redondear estos 100 años de historia es, precisamente, el encuentro que decide el torneo del K.O. femenino: «Hemos pedido la final de la Copa de la Reina. El fútbol femenino no para de crecer y aquí en la provincia estamos apostando fuerte por seguir fomentándolo; tener la final de la Copa en casa sería fantástico», señaló Juan José Arencibia.

Un partido de la selección española absoluta, también entre los planes

Además, el presidente también expuso que sigue en conversaciones con la RFEF para traer un partido de la selección española absoluta que dirige Luis de la Fuente, aunque aseguró que tendrá que ser antes del mes junio porque el Gran Canaria se va a «renovar y después de esa fecha va a ser complicado. Queremos que España venga para disputar un partido de clasificación y es lo que estamos intentando, pero por ahora no tenemos nada concretado oficialmente; eso sí, esperamos que puedan jugar aquí pronto».