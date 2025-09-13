Iván Armas, de récord en la Subida a La Pasadilla

Iván Armas continúa agrandando su dominio en la 22ª Subida a La Pasadilla, prueba del Provincial de Montaña organizada por el Club Deportivo Motor Primera Etapa. Contabilizó ayer su quinta victoria absoluta. Al volante del potente Porsche 911 GT3 (991.1), con un soberbio mejor tiempo de 4:18.421, instauraba el récord del trazado largo de 8,2 kilómetros. Cabe recordar que el piloto de Marzagán tiene también en su haber la mejor marca en el trazado más corto, sobre el que se disputaba la pasada edición de la cita.

El lanzaroteño Esteban Feo terminaba segundo en su estreno en la rampa de Ingenio al volante de un Mitsubishi Lancer EVO-IX, con un mejor crono de 4:38.282. La tercera plaza recaía en el incombustible Toyota Corolla TC de Juanillo Betancor, con un registro de 5:03.519; este podio supone una merecida recompensa al obtenerlo al volante de un coche que ya se encuentra encuadrado entre los clásicos deportivos.

En el apartado de barquetas, la victoria se la adjudicaba René Santana con la Silver Car S3 y un tiempo de 4:38.031, seguido a 13.128 segundos de David Bethencourt, con Speed Car GT 1000 (4:46.209).

Iván Armas, sin rivales de entidad y con la sola motivación de luchar contra sí mismo, se ha convertido en el dueño y señor de la Subida a La Pasadilla, prueba en la que suma los mejores tiempos tras sacar todo el partido a los potentes Porsche con los que ha participado en las últimas ediciones, como lo hacía anteriormente a los mandos del BMW M3 con el que deleitaba a los aficionados merced a su peculiar estilo de pilotaje realizando largas derrapadas.

Echedei Cruz, a los mandos de un Renault Clio, finalizaba en el cuarto lugar (5:03.519), superando en 1,203 segundos a Gabriel García, quinto, con un Clio 3. Su tiempo fue de 5:09.599, ganando el trofeo Promoción FALP.

Marcelino Méndez, con BMW E36 328i, terminó sexto (5:11.131), aventajando en 1.175 segundos con respecto a Cristóbal García (Seat León), quien hizo su tiempo de 5:12.306. Samuel Rodríguez (WV Golf MKII) acabó octavo (5:14.122). Completaban las posiciones de honor Aythami Sánchez (VW Golf GTI 2), noveno (5:14.739) y Fidel Martel (EVO-VII), décimo clasificado (5:15.678).