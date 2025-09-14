La historia de un sueño inacabado, el del Pollo de la Barranquera I: Ver la Lucha canaria como disciplina olímpica

Dos pasiones marcaron la existencia de Manuel Trujillo, el Pollo de la Barranquera I, durante sus 85 años de vida. Por un lado, la Lucha canaria, y por otro, sus ideales comunistas. Nacido en El Pajar de Arguineguín en 1936 y fallecido en 2022 a los 85 años, este mito del deporte vernáculo se trasladaba después de su jubilación a La Habana (Cuba), para vivir en un país fiel a sus ideales políticos desde el triunfo revolucionario con Fidel Castro al frente del país.

Pocos entendían ese sentimiento por una política que cuenta a nivel mundial con más detractores que defensores, pero como deja bien claro José Trujillo en el libro que le dedica a su hermano, Desde el terrero con memoria y dignidad, esta ideología se amoldaba a los pensamientos de Manuel. Él no consideraba el comunismo como una utopía, sino como un estilo de vida, el que regía su propia existencia.

De la unión de sus dos pasiones nació su sueño, el de lograr que la Lucha canaria se convirtiera en una disciplina olímpica. Para ello necesitaba que el deporte autóctono se practicase en tres continentes, como mínimo. Un sueño incompleto, en opinión de José, por las promesas incumplidas por parte de las autoridades canarias y por la Federación Canaria.

Tras un año y medio recopilando información, el hermano del Pollo de la Barranquera I quiere con esta obra homenajear su figura y utilizarlo como vía para denunciar unos hechos desconocidos por la población canaria y que, en su opinión, deben de ser explicados.

Corría el año 1997 cuando Manuel Trujillo decidió trasladarse a vivir a Cuba, en concreto a La Habana, con la intención de vivir allí durante su jubilación. En la capital cubana sintió, como expracticante y mandador, de nuevo la llamada de la Lucha. Se puso en contacto con la Casa Canaria para ponerse a su disposición con el fin de impartir clases, en un principio, a los descendientes de migrantes canarios que vivían en el país caribeño, junto a Manuel Sabater.

Sin embargo, con el paso del tiempo, «surgieron algunas discrepancias con el gestor de la Casa Canaria, Carmelo González, porque Manolo no quería cerrarle la puerta a sus enseñanzas a los cubanos de origen que quisiesen practicar la Lucha, por lo que se produjo una ruptura entre ambos», relata José.

Por esta razón, «comenzó a enseñar la Lucha canaria por su cuenta en los jardines de La Habana a todos los chicos que se acercaban con ganas de aprender, a pesar de la recriminación de la policía local que no veía bien que se utilizasen los jardines públicos para eso».

«Con el proyecto en marcha, regresó a Canarias para recabar el apoyo de empresas privadas y de las instituciones públicas -cabildos, ayuntamientos y la Dirección General de Deportes-, además de La Caja de Canarias, que le proporcionaron ropa y materiales para poder poner en práctica sus lecciones de Lucha en Cuba», explica su hermano José, quien fue el encargado de organizar todo el traslado de ese material hasta su destino con la ayuda de una ONG del capitalino barrio de Schamann.

«Lo que comenzó a pequeña escala en los barrios de La Habana se trasladó a toda la provincia», recuerda el autor, desvelando que en una ocasión «se delimitó un improvisado terrero con cañas de azúcar dulce para que los niños cubanos pudiesen practicar el deporte vernáculo con unos mínimos».

Promesas incumplidas

Portada del libro. / LP/DLP

En ese proceso de gestación comenzaron las gestiones en el INDER cubano -Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación- para poder legalizar la Lucha allí y poner en marcha una gestora para la Federación de Lucha Canaria en Cuba». En un segundo viaje a Canarias, el Pollo de la Barranquera I se plantó en la asamblea de la Federación de Lucha Canaria que se estaba celebrando en Tenerife, pidió permiso para explicar lo que estaba haciendo en Cuba y recibió el apoyo unánime. Incluso, el presidente le invitó a reunirse con el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Juan Antonio Díaz Almeida. Se reunieron y crearon una Comisión Mixta para el Desarrollo de la Lucha Canaria en Cuba y Venezuela». «Él regresó a Cuba, pero se le pidió que siguiera con sus gestiones porque desde aquí iba a recibir ayuda, por lo que empezó a adelantar dinero de su bolsillo, pero con el paso del tiempo esa ayuda nunca llegó y tampoco le contestaron a sus cartas, hasta 14, lo que hizo que fuera desilusionándose», relata José Trujillo.

Esa situación obligó al año siguiente a Manuel «a tener que cancelar la disputa de las finales de Lucha canaria que iban a celebrarse en La Habana, al quedarse ya sin medios económicos para su organización, a pesar de que había ya equipos en camino hacia la capital». «Gonzalo Angulo, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, fue el único político que le dio 90.000 pesetas en 1997», aclara el autor del libro.

La situación obligó al Pollo de la Barranquera I a abandonar: «La Federación, a través de la comisión gestora que se había creado, se presentó en Cuba. A pesar de que afirmaron en la prensa que iban a contar con Manolo, por lo que él les esperó en el Hotel Habana Libre, donde se iban a hospedar. Tras cinco horas de espera, cuando ya los miembros de la gestora se habían marchado, aparecieron y le dijeron a mi hermano que antes habían tenido que pasar por la Casa Canaria, a lo que él les respondió que ellos nada tenían que ver con la Lucha en Cuba».

De la mano de Efrein Madina, intentaron aprovecharse del trabajo previo de Manuel Trujillo para hacerse con el control de la Lucha en Cuba, pero todos sus intentos resultaron ser infructuosos. «Los propios luchadores se negaron a participar en una luchada por el Día de Canarias que intentó organizar la Federación por su cuenta, sino participaba en la organización el propio Manuel», relata su hermano, quien dimitió poco después de su puesto en la comisión ante las injurias recibidas de los miembros de la misma hacia su persona.

Ese fue el principio del fin de un sueño, el de asentar en el continente americano la Lucha canaria, para poder optar en un futuro a convertirse en disciplina olímpica y cumplir con el requisito mínimo de que fuese una disciplina deportiva practicada en tres continentes.

Los gastos económicos y la falta de la ayuda prometida por las instituciones públicas canarias y por el Gobierno regional obligaron a Manuel a dejar su proyecto de vida inacabado, retornando al Archipiélago por última vez antes de regresar para morir en Cuba.