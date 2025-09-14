Loren sella el pleno del Panadería Pulido

El Panadería Pulido sumó su segunda victoria consecutiva en el nuevo curso del grupo canario de Tercera RFEF, lo que le coloca como colíder de la tabla. Esta vez se impuso por la mínima en su visita a un Arucas que continúa sin ganar (0-1). Un tanto de Loren a la salida de un córner en el minuto 75 le dio los tres puntos al equipo de Yoni Oujo, que se mostró ligeramente superior a lo largo de un partido con pocas oportunidades de claridad.

El conjunto de San Mateo intentó apoderarse del balón desde el inicio ante un rival bien plantado que buscaba sus opciones mediante un juego más vertical, aunque sin llegadas claras.

En la primera acción de peligro visitante alrededor de los diez minutos, Gabri provocó una pena máxima, pero Ale Gemelo no estuvo acertado en el lanzamiento desde los 11 metros. Pese a ese error, los naranjas no bajaron los brazos y se mostraron superiores con el dominio de la posesión, pero sin crear peligro en un duelo espeso donde los porteros apenas tuvieron que intervenir. Un intento desviado de Kevin en un tiro de falta, y un tiro de Carlos Báez al lado contrario que atrapó Robles, fue de lo poco destacable.

Tras el descanso, el Arucas adelantó sus líneas, pero fue el panadería Pulido el que se mostró más cómodo. Dio el primer aviso tras una acción individual de Vitolo por el perfil derecho, cediendo a Ale Gemelo para su disparo, desviado por la zaga local.

En el minuto 75, Sergio probó fortuna y provocó un córner que acabaría significando el 0-1, gracias al testarazo a la red de Loren en el segundo palo. A raíz del gol, el combinado arquense se vio obligado a volcarse al ataque y tras varios acercamientos rozó el empate en el tiempo de descuento por medio de Adrián Hernández, quien libre de marca disparó fuera por muy poco. Por su parte, el San Mateo aguantó el arreón final y conservó el triunfo. n