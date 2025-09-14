El Molina Sport de hockey línea pierde su segunda final de las 18 consecutivas que ha disputado

El Molina Sport pierde su segundo título en las últimas 18 finales que ha disputado tras caer en los penaltis ante el CPLV en la final de la Supercopa de España. El último partido oficial que perdieron los amarillos fue el 13 de abril de 2024, en la prórroga (5-4) en la pista del Tres Cantos, en el último encuentro de la liga regular.

Partido durísimo para grancanarios y pucelanos es el que se ha vivido en la final de la Supercopa de España sobre la pista de Zorroza, en Bilbao, en un duelo igualado, en el que los amarillos echaron en falta la presencia del pichichi de la Liga Élite durante las dos últimas temporadas, Chuck Baldwin, que lesionado no pudo jugar ni ayer en la semifinal ante el Espanya, ni hoy en el choque definitivo por el título.

Como suele pasar siempre en todos los encuentros ante el CPLV, la intensidad fue la nota predominante en una primera mitad en la que ninguno de los dos equipos rehuyó el contacto y concedió pocas oportunidades a su rival.

A 12 minutos del descanso el Molina Sport conseguía adelantarse en el luminoso en una jugada trenzada por Jan Andrysek que encontraba a Álex Pérez que no perdonaba ante la portería vallisoletana para colocar el 1-0 en el electrónico.

El Valladolid daba un giro en la presión adelantada y conseguía igualar las tablas en el marcador a tres minutos del descanso en una combinación entre Nicolas Diez y Dani Diez que el ‘10’ del CPLV se encargaba de colar en el fondo de las mallas de la portería defendida por Javi Tordera.

El paso por vestuarios parecía sentarle mejor al cuadro castellano-leonés que culminaba la remontada a 19 minutos del final en una jugada individual de Dani Diez que fusilaba a Tordera (1-2).

Sin embargo, la reacción de los grancanarios no tardaría en llegar del stick del ‘jefe’, Kevin Mooney, que aprovechaba un pase medido del héroe de las semifinales, Jan Andrysek, para colocar de nuevo las tablas en el electrónico a 16 minutos para el final (2-2).

Remontada estéril

Casi sin tiempo para celebrarlo, el Valladolid asestaba un nuevo golpe a los amarillos al anotar el tercero de la mañana Arturo Contreras a pase de Dusan Cantabrana (2-3) que ponía contra las cuerdas al vigente campeón, con 13 minutos por delante, para reaccionar.

El Molina tocaba arrebato y conseguía forzar la prórroga en una jugada individual de Alex Pérez, a siete minutos del final.

Tras cinco minutos intensos de prórroga en los que ninguno de los dos equipos consiguió el gol de oro que les daría la victoria, el campeón pasó a decidirse en la tanda de penaltis, en la que el triunfo fue a parar al cuadro pucelano por 1-2, tras anotar Kevin Mooney para los amarillos y Arturo Contreras hacer lo propio, por partida doble.