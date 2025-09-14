Nete Armas y Miguel Bethencourt, subcampeones de Europa de Vela en la clase Snipe

Los regatistas canarios Nete Armas y Miguel Bethencourt se proclamaron subcampeones de Europa de la clase Snipe en la regata que concluyó este sábado en la localidad portuguesa de Vilamoura. La tripulación del Real Club Náutico de Arrecife se coronó además en la categoría Master y fue tercera en la general de la regata, que ganaron los argentinos Julio Algosaray y Malena Sciarra, que no optaban al título. «Ha sido un campeonato de los complicados, con unas condiciones de viento muy difíciles», ha señalado Nete Armas.

La tripulación conejera acabó a seis puntos de los nuevos campeones de Europa, los baleares Jordi Triay y Lluis Mas, y con uno de ventaja sobre los terceros, los gallegos Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo, lo que completa un podio completamente español.

«Nuestro objetivo era llegar al último día con posibilidades de ganar y para eso teníamos que ser regulares. En la última regata lo tuvimos cerca, pero no pudo ser. Echamos de menos un entrenador con neumática... Nos hubiese ayudado mucho para competir bien, esto es muy importante. En cualquier caso, muy contentos con el resultado», ha agregado el regatista.

Gran representación canaria en Portugal

Diez tripulaciones canarias tomaron parte en el Campeonato de Europa de la clase Snipe 2025 en Vilamoura, con la participación de 75 barcos, de los que 10 no optaban al título continental europeo al tratarse de tripulaciones de nacionalidad americana. En ese sentido, la representación canaria supone un tercio de la española, compuesta por 30 barcos.

Siete de los barcos canarios pertenecen al Real Club Náutico de Arrecife y tres al Real Club Náutico de Gran Canaria. Además de la de Armas y Bethencourt, destacó la actuación de los hermanos Gustavo (con tres títulos europeos en su haber) y Rafael del Castillo, que llegaron a liderar la general al finalizar la segunda jornada y se mantuvieron siempre en el grupo de cabeza hasta perder sus opciones en las últimas mangas.

La única regatista canaria que compitió en Vilamoura, Patricia Medina (RCNGC), que formó tripulación con la cántabra Carmen Mateo, se proclamó primera en la categoría femenina.