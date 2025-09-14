El San Fernando sufre para doblegar al Telde

El San Fernando se coloca en lo alto de la tabla tras sufrir más de lo esperado para derrotar al Telde (2-0). El equipo de Israel Quintana se topó con un combinado teldense bien ordenado que aguantó el pulso hasta la prolongación, cuando Kilian abrió el marcador, seguido por la sentencia de Edu Salles.

Salió con máxima intensidad el San Fernando, que llegó con peligro al área rival durante los compases iniciales, teniendo Felipe la primera clara a los cuatro minutos mediante un golpeo desde la frontal despejado por el portero. Sin embargo, el Telde se hizo fuerte en defensa y neutralizó paulatinamente las fuerzas sobre al campo.

Con el paso de los minutos, el calor intenso se hizo notar y provocó un ritmo más pausado, aunque al filo del intermedio ambos equipos tuvieron opciones para adelantarse. Primero Noah obligó a Ale Medina a despejar su disparo lejano, y más tarde Angelo se plantó solo ante Fermín aprovechando un error defensivo, pero el portero local le ganó la partida y conservó el 0-0 al descanso.

Al regreso de vestuarios, el Sanfer trató de meter una marcha más y Pitu dio el primer aviso desde fuera del área, respondido por Medina. Según transcurrían los minutos, los de Israel Quintana fueron incrementando su dominio, y en pleno asedio durante los compases finales, Velicias volvió a probar al meta visitante.

Ya en el minuto 95, la insistencia tuvo recompensa tras un golpeo de Kilian desviado ligeramente a la red por un defensor. Tras el gol, un encontronazo entre Fermín y Manu Alemán acabó con expulsión para ambos, obligando a un jugador de campo local a colocarse bajo palos. Esto no perjudicó a los de Maspalomas, que en una jugada colectiva culminada por Edu Salles establecieron el definitivo 2-0.