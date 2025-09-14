El 'Zorro Rosa' esquiva los problemas técnicos en su libro de ruta y se coloca sexto tras la primera jornada del RallyClassics en Marruecos

El Zorro Rosa finalizó la primera etapa en Erfoud (Marruecos) con un sexto puesto en la clasificación general, en una primera etapa marcada por los problemas técnicos que poco o nada tuvieron que ver con la respuesta del Toyota sobre las pistas de tierra, piedras y arena marroquíes. Un problema con la tablet que controla el roadbook (hoja de ruta) impidió registrar el avance real del coche por los distintos puntos de control para poder verificar su recorrido, lo que obligó a la navegante del equipo canario Dakar por la Vida, Tabatha Romon, a tener que reiniciar la tablet, para poder solventar el problema, lo que se tradujo en varios minutos preciosos perdidos en la carrera.

Sin embargo, en lo que al comportamiento del Toyota en carrera se refiere, las sensaciones fueron todo lo contrario. El propio Rafa Lesmes, desde la línea de llegada en Erfoud, calificaba la etapa de "preciosa", en la que "había una zona de navegación, un río seco espectacular que lo hemos disfrutado un montón, de unos 15 kilómetros de extensión, con algunas dunas pequeñas y los típicos tramos de regularidad del sector selectivo".

"Desde el principio las cosas no fueron bien porque desde el kilómetro 20 sufrimos un problema con la tablet, que es algo que nunca antes nos había sucedido en los tres años que llevamos trabajando con ella, y es que no nos dejaba recalar -volver a cuadrar los metros del cuentakilómetros que lo hace de forma perfecta, con las viñetas del libro de ruta-, eso hacía que cuando entrábamos en una curva y derrapábamos un poco o cuando en un momento determinado tenías que girar a derecha o a izquierda para no chocar con una piedra o un agujero, todos esos metros que se van acumulando te van desfasando los kilómetros recorridos realmente con los que recoge el libro de ruta", explicaba el piloto canario. "Para corregir ese desfase se recala la tablet para que coincidan los metros, pero en esta ocasión no le permitía a Tabatha recalar porque no leía la orden que le daba al presionar sobre la misma, mientras se iba acumulando el tiempo perdido y al ver que no funcionaba tomamos la decisión de apagar la tablet, dejarla unos segundos apagada antes de volver a encenderla y la parte buena es que una vez que se cargó trabajó perfectamente durante el resto del recorrido", apuntaba Lesmes.

En cuanto a las sensaciones que les transmitió el Zorro Rosa en la primera etapa, destacó el bicampeón del Dakar que "poco a poco vamos haciéndonos al coche, que va muy bien y estamos muy contentos con él". "Nos queda todavía mucho que mejorar en la conducción y en la navegación, pero creo que vamos por el buen camino", reconocía.

"Esto no ha hecho más que empezar y tenemos todavía por delante un gran margen de mejora, además lo más importante es que estamos bien y que el coche está perfecto, así que vamos a por el día dos", concluye Rafa Lesmes desde Marruecos.