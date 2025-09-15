Dakar por la Vida consolida su sexto puesto en el RallyClassics África pese a las dificultades

El equipo canario Dakar por la Vida ha demostrado fortaleza y capacidad de adaptación en el RallyClassics África, manteniéndose en una destacada sexta posición al cierre de la segunda jornada. El vehículo, conocido como 'Zorro Rosa', continúa la fase de aprendizaje en una nueva categoría, afrontando retos que ponen a prueba tanto a la máquina como a sus tripulantes, Rafa Lesmes y Tabatha Romon.

Desde el campamento de Merzouga, ambos integrantes del equipo han hecho balance de su desempeño. La copiloto, Tabatha Romon, destacó las “sensaciones agridulces” tras la segunda etapa, subrayando la satisfacción por mantenerse en el top 10, aunque señaló que el ritmo y la adaptación a la nueva categoría siguen siendo desafíos pendientes. “Estamos intentando entender qué podemos mejorar para la próxima jornada. No estamos descontentos con el resultado, pero tampoco plenamente satisfechos”, reconoció.

Por su parte, Lesmes expresó su optimismo de cara a la tercera etapa, con el objetivo de acercarse al grupo de cabeza y entrar en la lucha por el top 5. El equipo afronta esta competición no solo como un reto deportivo, sino como parte de su preparación para el Dakar 2026.

Aprendizaje y ambición para el Dakar

El RallyClassics África representa una oportunidad clave para equipos como Dakar por la Vida de adquirir experiencia, mejorar sus capacidades y perfeccionar la compenetración entre piloto y copiloto, esenciales para competiciones de gran exigencia como el Dakar. Cada etapa supone una valiosa lección, tanto a nivel técnico como estratégico.