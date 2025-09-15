Gran Canaria renunciaría a acoger etapas de la Vuelta si viene el equipo de Israel

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado este lunes que la isla renunciaría a acoger etapas de la Vuelta Ciclista a España si viene el equipo de Israel. Morales ha hecho estas declaraciones durante el acto de apoyo al pueblo de Palestina y en rechazo al genocidio del Gobierno de Israel en Gaza, celebrado en la Plaza de Santa Ana, un día después de que las protestas de activistas pro Palestina impidieran que el final de la Vuelta se celebrara en el centro de Madrid.

Durante los dos últimos años los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife han llevado a cabo intensas negociaciones con la empresa Unipublic, organizadora de La Vuelta Ciclista a España, que podría traer 38 años después de que lo hicieran por última vez la ronda española a las carreteras canarias. Entre las etapas que se barajan están coronar los míticos puertos del Pico de las Nieves y el Teide, dentro de las posibles cuatro que se desarrollarían en ambas islas, si finalmente, esta prestigiosa prueba regresa al Archipiélago.

Morales y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, han encabezado en la Plaza de Ana la iniciativa de respaldo a Palestina. En el lugar se han colocado zapatos de niños, que representan a todos los menores asesinados durante los bombardeos del ejército israelí y se han leído los nombres y la edad de todos los niños y niñas fallecidas, muchos de solo meses de edad.

Habrá ampliación.