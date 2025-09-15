Los tenistas canarios brillan en la fase previa del Rafa Nadal Tour By Santander en Telde

La nueva edición del Rafa Nadal Tour By Santander 2025 ha dado comienzo en las pistas del Tennis Academy El Cortijo, en Telde, con una jornada inaugural marcada por la destacada actuación de los jóvenes tenistas canarios. Por cuarto año consecutivo, Gran Canaria se convierte en punto clave para uno de los circuitos juveniles de mayor prestigio en España, reuniendo a cerca de 200 deportistas de distintas comunidades autónomas.

Durante las dos rondas de la fase previa disputadas sobre la tierra batida del club teldense, los representantes insulares han dejado claro su potencial y aspiraciones en el torneo. Tenistas grancanarios como Diego García Cuyas y Pedro Manrique de Lara, junto a los tinerfeños Bruno Clemente, David Martín y Darío Díaz, aseguraron su pase al cuadro final, consolidándose como candidatos a llegar lejos en la presente edición. Junto a ellos, también avanzaron los peninsulares Marc Grau (Cataluña) y Rodrigo López Salinas (Valencia), reflejando el carácter nacional y competitivo del evento.

Un torneo referente en el desarrollo del tenis juvenil

El Rafa Nadal Tour By Santander no solo es una competición de alto nivel para jóvenes promesas del tenis en categorías sub 12, sub 14 y sub 16, sino que también es puntuable para el Máster final que se celebrará en la Rafa Nadal Academy en Mallorca en noviembre. Aquí, los mejores clasificados de cada etapa aspiran a hacerse con una de las ocho plazas en juego que permiten acceder a la gran final del prestigioso circuito.

Primera jornada del torneo Rafa Nadal Tour By Santander 2025 en El Cortijo / La Provincia

La fase principal del torneo se disputará hasta el jueves, con los cuartos de final programados para el viernes, las semifinales el sábado y una vibrante jornada de finales el domingo. Esta estructura convierte cada día en una oportunidad para disfrutar del mejor talento juvenil en un entorno que fomenta la competición sana y la convivencia.

Más que un torneo: deporte, educación y solidaridad

Uno de los sellos de identidad del Rafa Nadal Tour By Santander es su clara apuesta por la formación integral del deportista. El evento, dirigido por la Fundación Rafa Nadal, destina íntegramente el importe de las inscripciones a proyectos solidarios en España e India, apoyando iniciativas educativas, deportivas y de desarrollo social.

Además, el circuito incorpora actividades y dinámicas educativas para los participantes, con el propósito explícito de inculcar valores fundamentales como el compañerismo, la perseverancia, la deportividad y el respeto. Este enfoque educativo es uno de los elementos que diferencian al torneo y lo convierten en un referente para la promoción de buenas prácticas en el deporte base.

Entrenamiento mental y acompañamiento personalizado

En esta edición en Gran Canaria, destaca la presencia del coach deportivo integral Javier Curras, quien desarrolla hasta el 17 de septiembre su programa “Mi Sombra Interior” con los jugadores de la academia.

Este programa se centra en el trabajo mental y emocional, aportando una visión innovadora a la preparación de los jóvenes, conscientes de que el rendimiento deportivo va más allá de lo físico y técnico.

Buen ambiente y apoyo institucional

La organización del evento, capitaneada técnicamente por Carlota Molina, ha subrayado el notable ambiente de compañerismo y juego limpio percibido en las primeras jornadas, donde la emoción y la igualdad han marcado los partidos. La competición cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, consolidando a la isla como epicentro del tenis de formación a nivel nacional.

El torneo vuelve a posicionar a Gran Canaria como un enclave estratégico para el desarrollo del deporte juvenil, favoreciendo tanto la promoción de nuevos talentos locales como la proyección de la isla en el tenis nacional. La presencia de un elevado número de jugadores canarios en las rondas decisivas reafirma el nivel competitivo de las jóvenes raquetas isleñas y las posibilidades del deporte base en Canarias.