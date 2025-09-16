El único club universitario que llegó al fútbol profesional fue de Gran Canaria

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol nació en 1994 bajo el nombre de Vegueta Universidad CF. Lo que en un inicio fue un modesto proyecto académico-deportivo pronto se transformó en un fenómeno único dentro del fútbol español: un club universitario que, en apenas seis años, logró alcanzar la Segunda División, entrando de lleno en el fútbol profesional. Un hito que, aún hoy, nadie más ha conseguido igualar.

En sus mejores tiempos, el equipo se consolidó en Segunda B, convirtiéndose en el estandarte de una generación futbolística y en símbolo de ambición, innovación y organización dentro del panorama canario. Su trayectoria demostró que era posible abrirse camino en un deporte marcado por estructuras tradicionales con un modelo ciertamente diferente, al menos en sus inicios.

Tras la UD Las Palmas y el CD Tenerife, fue el tercer equipo del archipiélago en alcanzar el fútbol profesional, logro que más tarde repetiría el Vecindario. Su feudo habitual era el estadio Pepe Gonçalvez, con capacidad para unas 2.000 personas, pero en su histórica temporada en Segunda División se vio obligado a trasladarse al Estadio Municipal de Maspalomas, ya que la UD Las Palmas rechazó compartir el Estadio Insular, único recinto de la capital que reunía los requisitos exigidos por la categoría.

Una temporada en Segunda

El sueño no duró demasiado. Aunque aquella histórica temporada 2000-01 estuvo marcada por altibajos, con una victoria para el recuerdo frente al Atlético de Madrid tras casi diez partidos sin ganar y una lucha intensa en las últimas jornadas, el equipo no logró evitar el descenso y regresó a Segunda B al año siguiente.

Las crecientes dificultades económicas fueron debilitando al club a medida que trataba de mantenerse en la élite. En la temporada 2010-11, pese a firmar un meritorio quinto puesto en Segunda B, los impagos a la plantilla aceleraron su caída.

Desaparición

El 7 de julio de 2011, el Universidad de Las Palmas CF fue disuelto oficialmente, tras consumarse su descenso a Tercera División por las denuncias de la Asociación de Futbolistas Españoles y ante la imposibilidad de hacer frente a una deuda cercana a los dos millones de euros.

Su historia, breve pero intensa, dejó una huella imborrable. Fue el primer club universitario en alcanzar el fútbol profesional en España, y también un ejemplo claro de lo complejo que resulta mantener un proyecto deportivo cuando los éxitos deportivos no van acompañados de estabilidad económica.