Una decena de tenistas canarios avanzan a la segunda ronda del Rafa Nadal Tour 2025 en El Cortijo

El Rafa Nadal Tour By Santander 2025 deparó una de las jornadas más intensas y trepidantes con la disputa de casi 30 partidos, de manera simultánea, en las once pistas que conforman las excelentes instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, en el municipio de Telde.

La competición, que el lunes celebró la fase previa, se comienza a definir con la clasificación para la ronda de dieciseisavos de final de algunas de las raquetas llamadas a destacar en el torneo. Un total de veintisiete partidos se celebraron en una jornada vibrante, dentro y fuera de la pista, con partidos atractivos, emocionantes y muy equilibrados, como el que ganó en tres sets el tinerfeño Olivier Bournay ante Lorenzo Gimeno (6-2; 4-6;10-6) o el que conquistó Jaime Giménez de MiguelIker Pérez, también en la manga decisiva (6-1;1-6; 6-4).

El objetivo prioritario de los alrededor de 200 deportistas de las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 que participan en el torneo juvenil más prestigioso del país es obtener una de las ocho plaza libres para disputar la fase final en la Academia Rafa Nadal, en Manacor, el próximo mes de noviembre.

La representación canaria volvió a sobresalir con la clasificación para la siguiente ronda de los tinerfeños Adriana González, Alejandro García, Paola Crespo de Olano, Valeria García, Pablo Mansito, Martín Cabello, David Martín y Olivier Bournay, Julio Guigou y los grancanarios Eugenio Álvarez Montoro y Pedro Manrique de Lara.

La isla de Gran Canaria se viste de nuevo de gala, por cuarta edición consecutiva, para albergar un evento de grandes dimensiones en el deporte de la raqueta, como es el Rafa Nadal Tour By Santander 2025, un evento solidario a beneficio de los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en España y en la India y que nace con el propósito de educar en valores a los jóvenes tenistas de todas las regiones de España que forman parte.

Asimismo, el evento ofrece una vertiente educativa que le convierte en algo más que un simple evento: en cada una de las siete sedes donde se organiza, Gran Canaria es la última parada del año, se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como reto fomentar en los jugadores valores fundamentales, como el compañerismo, el esfuerzo, el compromiso y la deportividad. para su desarrollo personal y deportivo.

El miércoles se desarrollará la segunda ronda y está previsto que el jueves se disputen los octavos de final. La ronda de cuartos aterrizará en El Cortijo el viernes, mientras que las semifinales y las finales se llevarán a cabo este sábado y domingo, respectivamente.

La presencia del afamado coach deportivo integral, Javier Curras, es uno de los atractivos del torneo en sus primeras tres jornadas. El conocido profesional, a través del programa que lleva por título "Mi Sombra Interior", trabajará con los jugadores el aspecto mental y emocional de lo que conlleva practicar deporte de alto nivel.