Barceló Hotel Group presenta el XIII Open de Pádel Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group anuncia una nueva edición del Open de Pádel Barceló Hotel Group, que celebrará su decimotercera convocatoria del 20 al 28 de septiembre de 2025 en las instalaciones del Club La Calzada, en Las Palmas de Gran Canaria.

Consolidado como el torneo federado más multitudinario del archipiélago, el Open de Pádel es una apuesta estratégica del grupo hotelero por fomentar el deporte, la salud y el turismo activo como pilares de su compromiso con Canarias.

“Este evento refleja nuestra voluntad de promover un estilo de vida saludable, vincularnos con la comunidad y posicionar a Canarias como un referente del turismo deportivo en Europa”, declara Juan Francisco Hernández, director comercial de Barceló Hotel Group en Canarias.

Un torneo para todos los niveles

El XIII Open de Pádel Barceló Hotel Group prevé superar los 400 inscritos en sus distintas categorías masculinas y femeninas, y se desarrollará bajo la organización técnica de la Federación Canaria de Pádel. El torneo puntúa para el ranking regional y contará con una excelente dotación de premios:

Welcome Pack para participantes con equipación técnica Macron .

para participantes con equipación técnica . Premios para ganadores: estancias en hoteles Barceló , material deportivo de HEAD , etc.

, material deportivo de , etc. Activaciones especiales, sorteos y ambientación musical.

Además, en paralelo se celebrará una nueva edición del Barceló Young Edition, torneo orientado a las categorías base y jóvenes promesas del pádel regional.

Deporte, comunidad y marca

El XIII Open de Pádel se enmarca en la estrategia de patrocinios y eventos propios de Barceló Hotel Group en Canarias, que incluye iniciativas como:

La Milla Barceló Hotel Group (atletismo).

(atletismo). El Open de Golf Barceló Tenerife .

. El Open de Tenis Barceló Los Silos .

. Colaboraciones con clubes profesionales como el CB Gran Canaria (Liga Endesa)

Un evento abierto a todos

El torneo está abierto a la participación de jugadores federados y al público general, que podrá disfrutar de un ambiente deportivo, familiar y festivo en uno de los clubes con mayor tradición del deporte base.